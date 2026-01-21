#Казахстан в сравнении
Общество

Снегопады и морозы снова на подходе к Алматы, Шымкенту и Астане

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочная машина, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 14:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 22 по 24 января 2026 года по прогнозу РГП "Казгидромет" в Астане ожидаются снегопады, метели и морозы, в Алматы – гололед и туман, а в Шымкенте – осадки и порывистый ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 января: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -17-19°С.
  • 23 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -18-20°С.
  • 24 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -15-17°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 14:21
Есентай в опасности: лед и вода могут вызвать новый водоледяной сель в Алматы

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0-2°С.
  • 23 января: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -4-6°С.
  • 24 января: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 января: облачно, осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.
  • 23 января: переменная облачность, временами снег, гололед, туман. Ветер 9-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С.
  • 24 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0-2°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 14:21
Передышка закончилась: экстремальные морозы до -35°С вновь обрушатся на Казахстан

Ранее мы рассказывали, что казахстанцы, дождавшись морозных дней, активно снимают ролики со снежными приключениями и удивляют общественность. Так, 33-летний Ержан Калимулла из Усть-Каменогорска среди льдин в Иртыше ел мороженое. На тот момент температура воздуха опустилась до -40°С. Впрочем, судя по довольному лицу казахстанца, его это ничуть не смущало.

