Ведут к радикализации и расколу: депутат о культуре отмены в обществе

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 18:01 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Мурат Абенов на заседании Комиссии по конституционной реформе 9 февраля 2026 года рассказал, какие ценности должны культивироваться в обществе, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Абенов указал на важность защиты прав и свобод человека.

"Сегодня звучит в обществе все громче феномен "культура отмены" так называемый. Мы видим, как в разных странах общественная дискуссия все чаще превращается в "охоту на ведьм". Человека не спором убеждают, а клеймом отменяют. Это не развитие, это тупик. Эти игры ведут к радикализации, к социальной усталости, к расколу", – сказал Мурат Абенов.

Он считает, что в Казахстане свобода выражения мнений не должна превращаться в право на унижение и травлю.

"В проекте Конституции этому, соответственно, дана четкая ценностная рамка: честь и достоинство человека неприкосновенны и охраняются законом. Это не про запрет критики, в том числе это не про СМИ. Это нормы, которые защищают права конкретно человека, гражданина Республики Казахстан. Критиковать можно решения, спорить можно с позициями, но отменять человека, ломать его достоинство – нельзя. Мы не должны импортировать чужие культурные войны. Наш путь – зрелая дискуссия и ответственность", – резюмировал депутат.

7 февраля 2026 года заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева разъяснила нормы проекта Основного закона страны об образовании и здравоохранении.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
