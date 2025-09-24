#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматы водителя грузовика лишили прав и арестовали: причину назвали в ДП

В Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудниками подразделения административной практики Турксибского района задержан водитель грузового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 сентября 2025 года проинформировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы:

"После медицинского освидетельствования водитель привлечен к ответственности".

Решением суда он лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет и арестован на 15 суток.

"Мы последовательно пресекаем управление транспортом в состоянии опьянения. Это одна из самых серьезных угроз безопасности дорожного движения. Принятые меры показывают принципиальную позицию полиции: такие нарушения не останутся безнаказанными. Управление в нетрезвом виде недопустимо", – подчеркнул начальник Управления полиции Турксибского района Думан Аухадиев.

22 сентября 2025 года стало известно, что сотрудники МВД провели задержания в Астане. Причину можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
