Остановили за полис, а нашли больше: алматинец лишился дорогой иномарки после поездки к наркологам

В Алматы полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Опасный водитель" выявили водителя в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.

За рулем остановленной иномарки находился 36-летний мужчина.

"В ходе проверки установлено, что у водителя отсутствовал страховой полис. Кроме того, его поведение вызвало подозрение у инспекторов, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование. По итогам обследования подтвердилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", – рассказали 8 декабря 2025 года в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

В отношении водителя составили административные материалы, которые направили в суд для принятия решения. Автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку, сам водитель отстранен от управления транспортным средством.

Не все водители соглашаются с подобными результатами проверки на наличие в организме запрещенных веществ. Например, в октябре произошел инцидент с молодым человеком, после которого стражей порядка заподозрили с сговоре с сотрудниками наркослужбы.