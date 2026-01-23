От -29°С до +3°С: погода удивит жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды для жителей Алматы, Астаны и Шымкента на ближайшие три дня. Так, 24-25-26 января 2026 года в крупнейших городах Казахстана пройдут дожди со снегопадами. На Шымкент обрушится ветер, в столице похолодает до -29°С, сообщает Zakon.kz.

В Алматы потеплеет до +2°С, но сохранится гололед. Прогноз погоды по Астане 24 января: переменная облачность, временами снег, поземок. Днем ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -27-29°С, днем -13-15°С.

25 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -11-13°С.

26 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -13-15°С. Прогноз погоды по Алматы 24 января: переменная облачность, ночью небольшой снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем-2-4°С.

25 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0-2°С.

26 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С. Прогноз погоды по Шымкенту 24 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +1+3°С.

25 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Ночью и утром порывы составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +1+3°С.

26 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С. Материал по теме Мороз до -35°С, потепление до -2°С: Казахстан накроет снегопад и резкие перепады температур Также мы уже рассказывали, что из-за разбушевавшейся непогоды в Астане учащиеся первой и второй смен 23 января будут учиться удаленно.

