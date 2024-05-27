Полицейским пришлось применить силу к клиенту казино в Конаеве
Фото: pexels
Жителя Конаева арестовали на семь суток за оскорбление полицейских, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области, 23 мая патрульные полицейские Конаева прибыли на вызов в одно из игорных заведений города, в котором сообщили о нетрезвом мужчине, создающем угрозу общественному порядку.
"Гражданин не только вел себя агрессивно, но и позволял себе выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. Ситуация быстро накалилась, когда мужчина начал проявлять физическую агрессию. Оценив обстановку, полицейские приняли решение использовать навыки самообороны, благодаря которым мужчину удалось обезвредить и задержать", – сообщили в полиции.
Нарушителя доставили в отделение полиции. В отношении него составили адмпротокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство. Решением суда мужчина арестован на семь суток.
Ранее в Конаеве на видео попал инцидент с собакой, которую привязали к машине и протащили по проезжей части.
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