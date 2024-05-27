Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейским пришлось применить силу к клиенту казино в Конаеве

В Конаеве полицейские применили боевые приемы к посетителю казино, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 12:50 Фото: pexels
Жителя Конаева арестовали на семь суток за оскорбление полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области, 23 мая патрульные полицейские Конаева прибыли на вызов в одно из игорных заведений города, в котором сообщили о нетрезвом мужчине, создающем угрозу общественному порядку.

"Гражданин не только вел себя агрессивно, но и позволял себе выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. Ситуация быстро накалилась, когда мужчина начал проявлять физическую агрессию. Оценив обстановку, полицейские приняли решение использовать навыки самообороны, благодаря которым мужчину удалось обезвредить и задержать", – сообщили в полиции.


Нарушителя доставили в отделение полиции. В отношении него составили адмпротокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство. Решением суда мужчина арестован на семь суток.

Ранее в Конаеве на видео попал инцидент с собакой, которую привязали к машине и протащили по проезжей части.

Читайте также

В пункте замены масла в Атырау
В пункте замены масла в Атырау вспыхнул автомобиль
Ирина Капитанова
Конаев 2024 год Казино Аресты Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: