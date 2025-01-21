Мороз, туман и снегопад: в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 22 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке Улытауской области ожидается сильный снег. Метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на востоке, юге области порывы 23-28, временами 30 м/с и более. В Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15-20, ночью временами 23 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Караганде ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 13-15 мороза.

В Атырауской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Семее ожидаются метель, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20, временами 25 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается снежный накат. В Алматы утром и днем ожидаются временами сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат. В Конаеве временами ожидается туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный временами порывы 18-23 м/с.

В Таразе ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью и утром временами 30 м/с и более. 23 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 11-13 мороза.

В Петропавловске ожидается метель. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-27 мороза.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20, на западе области 12 мороза.

В Жетысуской области на востоке, в центре, горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, востоке, в горных районах области туман. Ветер северный на востоке, в центре, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в районе Алакольских озер временами 30 м/с и более. 23 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15, на севере, в горных районах области 20-25 мороза. В Талдыкоргане днем временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер северный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается снег, низовая метель. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. 22 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10, на западе, севере 15 мороза, 23 января прогнозируется дальнейшее понижение ночью до 15-20, на западе, севере области 25 мороза. В Кызылорде временами ожидается снег, низовая метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 мороза c дальнейшим понижением.

Ранее сообщалось, что циклон принесет снегопады и сильный ветер с метелью.