Общество

Новый циклон принесет аномальные морозы до -30°С, снегопады и метель в Казахстан

снеговик, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:52 Фото: pixabay
Казахстан накроет новый циклон – западный, который принесет аномальные морозы до -30°С, снегопады и метель, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 10-12 февраля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана с прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, 10-11 февраля на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре, 11 февраля на востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются гололед, метель, порывистый ветер".

Лишь в конце периода, согласно прогнозу, под влиянием отрога западного антициклона ожидается прекращение осадков и понижение температур:

  • на севере, северо-западе, в центре – ночью до -22-30°С, днем до -15-20°С,
  • на востоке – ночью до -13-23°С, днем до -12-20°С,
  • на юге – ночью до -10-20°С, днем до -5+5°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:52
Снежные выходные в Алматы, но потом станет тепло и сухо: прогноз на неделю

Ранее синоптики объявили штормовые предупреждения почти во всех областях Казахстана в связи с прогнозируемой непогодой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
