Новый циклон принесет аномальные морозы до -30°С, снегопады и метель в Казахстан

Казахстан накроет новый циклон – западный, который принесет аномальные морозы до -30°С, снегопады и метель, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 10-12 февраля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана с прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, 10-11 февраля на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре, 11 февраля на востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются гололед, метель, порывистый ветер".

Лишь в конце периода, согласно прогнозу, под влиянием отрога западного антициклона ожидается прекращение осадков и понижение температур:

на севере, северо-западе, в центре – ночью до -22-30°С, днем до -15-20°С ,

, на востоке – ночью до -13-23°С, днем до -12-20°С ,

, на юге – ночью до -10-20°С, днем до -5+5°С.

Ранее синоптики объявили штормовые предупреждения почти во всех областях Казахстана в связи с прогнозируемой непогодой.