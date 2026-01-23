Зарплата в 131,5 млн тенге руководителя ТОО в Алматы заинтересовала Минфин
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
23 января 2026 года в правительстве Казахстана рассказали о работе единой аналитической платформы Big Data, в которой собраны все основные сведения о налогоплательщиках. Благодаря ей Министерством финансов РК выявлено значительное завышение зарплаты в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что на платформе собрана информация о недвижимости, транспорте, земельных участках, финансовых операциях и международных сделках в рамках валютного контроля. Аналитические инструменты Big Data обеспечили дополнительные поступления налогов и платежей на более 700 млрд тенге в 2025 году и повысили адресность контроля.
"Прозрачность по представленным налоговым декларациям и выписанным счетам-фактурам дает дополнительные инструменты выявления признаков применения незаконных схем... Руководством Минфина были приведены конкретные примеры: в Алматы установлено значительное завышение зарплаты в преддверии получения госконтрактов на строительство комфортных школ. Так, при строительстве одного из объектов зарплата руководителя ТОО увеличилась до 131,5 млн, что говорит о возможном намеренном увеличении затрат на строительство", – следует из релиза правительства РК.
По данному факту министерством финансов назначена проверка.
