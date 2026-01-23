Какая погода ждет Казахстан 24 января

В Казахстане в предстоящую субботу, 24 января 2026 года, сохранится непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег, на юго-западе днем ожидаются осадки (дождь, снег)".

Также сообщается, что по республике прогнозируются туманы, низовая метель, на юго-западе, юге, юго-востоке страны – гололед, на западе, юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра.

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроет снегопад и резкие перепады температур: мороз до -35°С и потепление до -2°С. Подробнее о погоде на 24, 25 и 26 января 2026 года можете узнать здесь.