Как изменились кассы и чеки в Казахстане
Известно, что на сегодняшний день предприниматели используют 1,18 млн контрольно-кассовых машин, из которых 96% – онлайн-ККМ. Еще около 250 тыс. предпринимателей, включая 150 тыс. самозанятых, формируют чеки через мобильное приложение E-salyq Business.
По данным Комитета, государственный реестр ККМ включает 174 модели, при этом в 2025 году из него были исключены более 100 устаревших неонлайн-моделей, не соответствующих новым требованиям.
Кроме того, в целях оперативного получения фискальных данных обновлены требования к операторам фискальных данных (ОФД). Теперь чеки должны передаваться в КГД не позднее 15 минут с обязательным указанием геолокации ККМ и проведением ежедневного мониторинга передачи данных.
Также запущен протокол передачи данных версии 2.0.3, предусматривающий обязательное отражение наименований товаров по национальному каталогу товаров (НКТ) и данных геолокации. По этому протоколу уже работают 85% активных ККМ.
Для малого бизнеса упрощено формирование чеков – достаточно отсканировать штрих-код товара, данные автоматически подтягиваются из базы НКТ.
КГД также продвигает интеграцию онлайн-ККМ с POS-терминалами. Утвержден соответствующий план мероприятий, а банки второго уровня уже внедряют объединенные решения.
Отдельное внимание уделено стимулированию выдачи чеков. В 2025 году в 47 районах 11 областей проводится акция Salyk cashback, в рамках которой покупатели могут получать бонусы и участвовать в розыгрышах. Уже выдано призов и денежных вознаграждений на сумму 81 млн тенге.
