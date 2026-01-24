#Казахстан в сравнении
Как изменились кассы и чеки в Казахстане

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 09:24 Фото: pexels
В рамках цифровизации налогового администрирования в 2025 году Комитет государственных доходов (КГД) реализовал ряд современных решений, направленных на фискализацию чеков контрольно-кассовых машин (ККМ) и упрощение ведения бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на сегодняшний день предприниматели используют 1,18 млн контрольно-кассовых машин, из которых 96% – онлайн-ККМ. Еще около 250 тыс. предпринимателей, включая 150 тыс. самозанятых, формируют чеки через мобильное приложение E-salyq Business.

По данным Комитета, государственный реестр ККМ включает 174 модели, при этом в 2025 году из него были исключены более 100 устаревших неонлайн-моделей, не соответствующих новым требованиям.

Кроме того, в целях оперативного получения фискальных данных обновлены требования к операторам фискальных данных (ОФД). Теперь чеки должны передаваться в КГД не позднее 15 минут с обязательным указанием геолокации ККМ и проведением ежедневного мониторинга передачи данных.

Также запущен протокол передачи данных версии 2.0.3, предусматривающий обязательное отражение наименований товаров по национальному каталогу товаров (НКТ) и данных геолокации. По этому протоколу уже работают 85% активных ККМ.

Для малого бизнеса упрощено формирование чеков – достаточно отсканировать штрих-код товара, данные автоматически подтягиваются из базы НКТ.

КГД также продвигает интеграцию онлайн-ККМ с POS-терминалами. Утвержден соответствующий план мероприятий, а банки второго уровня уже внедряют объединенные решения.

Для снижения затрат бизнеса КГД планирует запуск пилотного проекта по бесплатной прямой передаче чеков.

Отдельное внимание уделено стимулированию выдачи чеков. В 2025 году в 47 районах 11 областей проводится акция Salyk cashback, в рамках которой покупатели могут получать бонусы и участвовать в розыгрышах. Уже выдано призов и денежных вознаграждений на сумму 81 млн тенге.

Казахстанцам сообщили приятную новость о вознаграждениях по фискальным чекам

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") 21 января 2026 года подсказали казахстанцам, как получить персональный кредитный отчет через портал eGov.kz.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
