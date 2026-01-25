Повар в Костанае обманул заказчиков и полиция завела уголовное дело

В отношении повара из Костаная Дмитрия Кричко, который не выполнил новогодние заказы, возбудили уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Со слов костанайцев, они заказали у него различные сеты на новогодний стол, которые повар должен был привезти вечером 31 декабря. Однако к назначенному времени, и даже позже, блюда никто не доставил, а повар вовсе перестал отвечать на звонки. Деньги заказчикам он также не вернул, передает ИА "ТоболИнфо".

От бездействий повара предварительно пострадали 23 человека. Они перечислили повару по 35, 55, 115 и 130 тыс. тенге. Общий ущерб оценивается почти в 2 млн тенге.

Однако по делу проходит около 13 человек, которые заявили о материальном и моральном ущербе. Не все пострадавшие изъявили желание решать вопрос с поваром в уголовном порядке. Сам Дмитрий Кричко, комментируя ситуацию, свою ответственность признал. С его слов, он решил заработать и набрал слишком много заказов, которые в итоге не успел выполнить.

"Управлением полиции города Костаная проводится досудебное расследование по факту мошенничества в отношении жителя города Костаная. Потерпевшие осуществляли банковские переводы на указанные реквизиты, но оплаченный товар в последующем так и не получили. В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия, – прокомментировали в полиции".

