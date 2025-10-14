Символ дикой природы Казахстана вновь показался людям

Администрация Катон-Карагайского национального парка разместила новое видео с фотоловушки. Главным героем стал один из символов природы Казахстана – грациозный снежный барс, сообщает Zakon.kz.

В кадре дикая кошка прогулялась перед камерой, заглянула в объектив и удалилась по своим делам.

Специалисты также рассказали интересный факт. Так, снежный барс может развивать скорость до 50 км/ч.

Снежный барс – это редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид дикой кошки. По разным оценкам, в дикой природе осталось менее 4 000-6 000 особей. Труднодоступные места обитания затрудняют точные подсчеты. Вид занесен в Красную книгу Казахстана и Международную Красную книгу (IUCN) со статусом "уязвимый вид" (Vulnerable).

За впечатляющими кадрами с фотоловушек стоят работники парка. К примеру, 7 октября мы рассказывали о любопытным сурке, также позировавшем на камеру в том же парке. Зверек подошел к объективу и, затаив дыхание, словно позировал, глядя прямо в камеру.