Соцвыплаты обошлись доверчивым казахстанцам в миллионы

Жители Талдыкоргана лишились миллионов, поверив в обещания с социальными выплатами. Общий ущерб превысил 2,4 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Известно, что весной 2024 года 29-летняя жительница города решила незаконным способом получить деньги граждан.

По данным следствия, подозреваемая, действуя умышленно и из корыстных побуждений, представлялась лицом, способным помочь оформить государственные гранты.

Так, с января по июль 2025 года, не имея никаких полномочий, она обманула первую потерпевшую и получила от нее наличными и переводами через банк около 300 тысяч тенге. При этом никакого гранта оформлено не было, а деньги потрачены на личные нужды.

Уже в марте 2025 года подозреваемая пообещала второй потерпевшей помощь в получении жилья и получила около 200 тысяч тенге, однако обещанные квадратные метры предоставлены не были.

Последующими жертвами стали женщины с детьми. Под предлогом продления детских пособий и оформления дополнительной государственной помощи она обманула еще десять человек.

Общий ущерб превысил 2,4 миллиона тенге.

Теперь материалы дела направлены в суд, где действия подозреваемой получат правовую оценку.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу в очередной раз решили напомнить:

"Государственные выплаты, гранты и меры социальной поддержки оформляются только через официальные органы и цифровые платформы. Любые предложения оказать помощь за деньги – явный признак мошенничества".

Казахстанцев призывают быть внимательными и не доверять посредникам, предлагающим за денежное вознаграждение помощь с жильем, пособиями или грантами.

"Все вопросы следует уточнять только через официальные учреждения или сообщать о подозрительных случаях в полицию". Пресс-служба ДП области Жетысу

