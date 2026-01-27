#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Общество

Соцвыплаты обошлись доверчивым казахстанцам в миллионы

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 10:51 Фото: pexels
Жители Талдыкоргана лишились миллионов, поверив в обещания с социальными выплатами. Общий ущерб превысил 2,4 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Известно, что весной 2024 года 29-летняя жительница города решила незаконным способом получить деньги граждан.

По данным следствия, подозреваемая, действуя умышленно и из корыстных побуждений, представлялась лицом, способным помочь оформить государственные гранты.

Так, с января по июль 2025 года, не имея никаких полномочий, она обманула первую потерпевшую и получила от нее наличными и переводами через банк около 300 тысяч тенге. При этом никакого гранта оформлено не было, а деньги потрачены на личные нужды.

Уже в марте 2025 года подозреваемая пообещала второй потерпевшей помощь в получении жилья и получила около 200 тысяч тенге, однако обещанные квадратные метры предоставлены не были.

Последующими жертвами стали женщины с детьми. Под предлогом продления детских пособий и оформления дополнительной государственной помощи она обманула еще десять человек.

Общий ущерб превысил 2,4 миллиона тенге.

Теперь материалы дела направлены в суд, где действия подозреваемой получат правовую оценку.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу в очередной раз решили напомнить:

"Государственные выплаты, гранты и меры социальной поддержки оформляются только через официальные органы и цифровые платформы. Любые предложения оказать помощь за деньги – явный признак мошенничества".

Казахстанцев призывают быть внимательными и не доверять посредникам, предлагающим за денежное вознаграждение помощь с жильем, пособиями или грантами.

"Все вопросы следует уточнять только через официальные учреждения или сообщать о подозрительных случаях в полицию".Пресс-служба ДП области Жетысу

Немного ранее мы рассказывали, что около 500 казахстанских родителей не могут вернуть свои деньги за несостоявшиеся поездки их детей на международные конкурсы в Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Доверчивый предприниматель поверил обещанию и лишился 41 млн тенге
11:40, 03 октября 2025
Доверчивый предприниматель поверил обещанию и лишился 41 млн тенге
Аферист выманил более 25 миллионов тенге у жителей Акмолинской области
05:30, 27 декабря 2025
Аферист выманил более 25 миллионов тенге у жителей Акмолинской области
4,5 миллиона человек получают соцвыплаты в Казахстане
02:20, 08 января 2025
4,5 миллиона человек получают соцвыплаты в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: