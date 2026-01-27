Соцвыплаты обошлись доверчивым казахстанцам в миллионы
Известно, что весной 2024 года 29-летняя жительница города решила незаконным способом получить деньги граждан.
По данным следствия, подозреваемая, действуя умышленно и из корыстных побуждений, представлялась лицом, способным помочь оформить государственные гранты.
Так, с января по июль 2025 года, не имея никаких полномочий, она обманула первую потерпевшую и получила от нее наличными и переводами через банк около 300 тысяч тенге. При этом никакого гранта оформлено не было, а деньги потрачены на личные нужды.
Уже в марте 2025 года подозреваемая пообещала второй потерпевшей помощь в получении жилья и получила около 200 тысяч тенге, однако обещанные квадратные метры предоставлены не были.
Последующими жертвами стали женщины с детьми. Под предлогом продления детских пособий и оформления дополнительной государственной помощи она обманула еще десять человек.
Общий ущерб превысил 2,4 миллиона тенге.
Теперь материалы дела направлены в суд, где действия подозреваемой получат правовую оценку.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу в очередной раз решили напомнить:
"Государственные выплаты, гранты и меры социальной поддержки оформляются только через официальные органы и цифровые платформы. Любые предложения оказать помощь за деньги – явный признак мошенничества".
Казахстанцев призывают быть внимательными и не доверять посредникам, предлагающим за денежное вознаграждение помощь с жильем, пособиями или грантами.
"Все вопросы следует уточнять только через официальные учреждения или сообщать о подозрительных случаях в полицию".Пресс-служба ДП области Жетысу
