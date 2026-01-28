#Казахстан в сравнении
Общество

Бахыт Нурмуханов о Народном совете: Будет представлять интересы народа

Нормативные постановления Верховного Суда РК, конституция РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 16:50 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов 28 января 2026 года на четвертом заседании Конституционной комиссии сообщил о предложенных изменениях в Конституцию касательно Народного совета, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, положения о Народном совете Казахстана сосредоточены в самостоятельном разделе Конституции.

"При этом закрепляется, что новый высший консультативный орган будет представлять интересы народа Казахстана и обладать правом законодательной инициативы. Наряду с этим положения о правовом статусе Конституционного суда, содержащиеся в отраслевом конституционном законе, также включены в проект Конституции. Они предполагают закрепление его статуса как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны", – сказал Нурмуханов.

Также проведена серьезная ревизия полномочий и процедур Парламента страны. В частности, были концептуально пересмотрены положения раздела "Президент": касательно полномочий главы государства при взаимодействии с Курултаем, правительством и другими госорганами, а также в части кадровых вопросов и нормотворческих функций.

"В раздел включена новая статья, посвященная правовому статусу и полномочиям вице-президента", – отметил спикер.

По его словам, в рамках перехода к модели однопалатного Парламента подготовлен проект масштабных поправок в раздел "Курултай". В частности, из него исключаются положения, касающиеся двухпалатного Парламента и его деятельности при такой системе.

"Проведена серьезная ревизия полномочий законодательного органа. Обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая. Дополнен перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Расширен перечень важнейших общественных отношений, которые регулируются законами, принимаемыми Курултаем", – добавил зампредседателя Конституционного суда.

Ранее мы писали о том, что норма о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной.

Азамат Сыздыкбаев
