Норма о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной
Об этом сегодня, 28 января 2026 года, проинформировал заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на четвертом заседании Конституционной комиссии.
По его словам, речь идет, в частности, о деятельности Международного финансового центра "Астана", а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.
При этом Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.
"Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной", – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
Ранее Бакыт Нурмуханов сообщил, что в предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела – "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию". Еще 4 раздела переименованы.
В целом, изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.
Также Бакыт Нурмуханов заявил, что проект новой редакции Конституции закрепляет принцип отделения религии от государства.