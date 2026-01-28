#Казахстан в сравнении
Политика

Норма о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 16:37 Фото: akorda.kz
В Конституцию Республики Казахстан предлагается ввести новое положение о возможности установления специального правового режима в финансовой сфере или так называемых "городов ускоренного развития" на отдельных территориях страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 января 2026 года, проинформировал заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на четвертом заседании Конституционной комиссии.

По его словам, речь идет, в частности, о деятельности Международного финансового центра "Астана", а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.

При этом Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.

"Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной", – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

Ранее Бакыт Нурмуханов сообщил, что в предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела – "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию". Еще 4 раздела переименованы.

В целом, изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.

Также Бакыт Нурмуханов заявил, что проект новой редакции Конституции закрепляет принцип отделения религии от государства.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
