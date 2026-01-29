#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Общество

Что нужно проверить перед покупкой квартиры: важное заявление прокурора Актау

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 11:27 Фото: freepik
Прокурор Актау Дауылбай Челпеков обратился к горожанам после их жалоб на новостройки и рассказал, что нужно проверить перед покупкой квартиры, сообщает Zakon.kz.

Текст обращения сегодня, 29 января 2026 года, опубликовали на сайте прокуратуры Мангистауской области.

"В последнее время в Актау участились недовольства граждан, связанные со строительством многоквартирных жилых домов. Основные проблемы – долевое строительство и отсутствие подключения незавершенных объектов к электросетям, теплоснабжению и питьевому водоснабжению. Обращаем внимание: разрешение, выданное на строительство жилых домов, не является разрешением на продажу квартир. Это два разных правовых документа", – заявил Дауылбай Челпеков, обращаясь к жителям и гостям города.

Он напомнил, что в соответствии с действующим Законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве" продажа квартир на стадии строительства является законной только при наличии соответствующего разрешения Казахстанской жилищной компании либо акимата.

"В иных случаях продажа квартир запрещена".Дауылбай Челпеков

Кроме того, по словам прокурора Актау, на территории города имеются многоквартирные жилые дома, которые, несмотря на невведенность в эксплуатацию, уже заселены гражданами.

"В настоящее время это создает препятствие для подключения домов к инженерным сетям. Согласно закону, заселение граждан в многоквартирный жилой дом допускается только после полного завершения строительства и получения акта ввода в эксплуатацию".Дауылбай Челпеков

Он подчеркнул, что заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным и влечет административную либо уголовную ответственность.

"В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуется перед покупкой квартиры обязательно проверять законность строительства в акимате либо через его официальные информационные источники".Дауылбай Челпеков

27 января 2026 года мы писали, что подъезд элитного ЖК в центре левого берега Астаны превратился в ледяную пещеру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Актау после скандала сменили прокурора
09:44, 24 октября 2025
В Актау после скандала сменили прокурора
Что нужно знать при покупке мебели онлайн
20:32, 22 мая 2024
Что нужно знать при покупке мебели онлайн
Задержание прокурора Актау в аэропорту Алматы: дело закрыто
10:10, 12 сентября 2025
Задержание прокурора Актау в аэропорту Алматы: дело закрыто
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Безумная драма произошла с лучшей теннисисткой Казахстана в битве за финал AО
11:51, Сегодня
Безумная драма произошла с лучшей теннисисткой Казахстана в битве за финал AО
Какое место занимает Казахстан в рейтинге УЕФА после провала "Кайрата" в ЛЧ
11:42, Сегодня
Какое место занимает Казахстан в рейтинге УЕФА после провала "Кайрата" в ЛЧ
Звезда "Арсенала" поделился целями на Лигу чемпионов после победы над "Кайратом"
11:19, Сегодня
Звезда "Арсенала" поделился целями на Лигу чемпионов после победы над "Кайратом"
Стала известная большая цель сборной Казахстана по футболу (видео)
11:04, Сегодня
Стала известная большая цель сборной Казахстана по футболу (видео)
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: