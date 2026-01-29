Что нужно проверить перед покупкой квартиры: важное заявление прокурора Актау

Прокурор Актау Дауылбай Челпеков обратился к горожанам после их жалоб на новостройки и рассказал, что нужно проверить перед покупкой квартиры, сообщает Zakon.kz.

Текст обращения сегодня, 29 января 2026 года, опубликовали на сайте прокуратуры Мангистауской области.

"В последнее время в Актау участились недовольства граждан, связанные со строительством многоквартирных жилых домов. Основные проблемы – долевое строительство и отсутствие подключения незавершенных объектов к электросетям, теплоснабжению и питьевому водоснабжению. Обращаем внимание: разрешение, выданное на строительство жилых домов, не является разрешением на продажу квартир. Это два разных правовых документа", – заявил Дауылбай Челпеков, обращаясь к жителям и гостям города.

Он напомнил, что в соответствии с действующим Законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве" продажа квартир на стадии строительства является законной только при наличии соответствующего разрешения Казахстанской жилищной компании либо акимата.

"В иных случаях продажа квартир запрещена". Дауылбай Челпеков

Кроме того, по словам прокурора Актау, на территории города имеются многоквартирные жилые дома, которые, несмотря на невведенность в эксплуатацию, уже заселены гражданами.

"В настоящее время это создает препятствие для подключения домов к инженерным сетям. Согласно закону, заселение граждан в многоквартирный жилой дом допускается только после полного завершения строительства и получения акта ввода в эксплуатацию". Дауылбай Челпеков

Он подчеркнул, что заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным и влечет административную либо уголовную ответственность.

"В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуется перед покупкой квартиры обязательно проверять законность строительства в акимате либо через его официальные информационные источники". Дауылбай Челпеков

