Общество

Алматы тратит миллиарды неэффективно: аудит раскрыл проблемы города

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы прошел государственный аудит эффективности использования бюджетных средств и активов за период с 1 января 2020 года по 17 сентября 2025 года. Итоги проверки были озвучены на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ВАП за 29 января 2026 года, Алматы остается крупнейшим экономическим центром страны: более 11% населения живет в городе, формируя почти 22% ВВП.

При этом, как подчеркивают специалисты, экономика по-прежнему ориентирована преимущественно на торговлю и услуги, а производственный и инновационный секторы развиваются медленнее, что замедляет общий темп роста города.

Так, аудит выявил недостатки в планировании, управлении и контроле. К примеру, план развития города на 2021-2025 годы, несмотря на регулярные корректировки, не стал эффективным инструментом управления.

Отмечена практика неполного финансирования намеченных мероприятий, что мешало достижению целевых показателей.

Кроме того, количество бюджетных инвестиционных проектов выросло с 365 в 2022 году до 529 в 2025 году, но при их реализации возникли значительные проблемы.

Например, по проекту строительства 41 многоквартирного дома в микрорайоне Жас-Канат на момент аудита 7 домов оставались незавершенными, а еще 12 не были переданы в коммунальную собственность из-за отсутствия благоустройства территории.

Особое внимание аудиторов привлекла работа Управления городской мобильности:

"За 2022-2025 годы им допущены необоснованные выплаты субсидий перевозчикам на сумму 2,3 млрд тенге".

Также Управление земельных отношений, по мнению экспертов, должно повысить прозрачность распределения земельных участков и усилить контроль за их целевым использованием. Нарушение плотности застройки привело к перегрузке инженерной и транспортной инфраструктуры и ограничению доступности социальных объектов для жителей.

Деятельность социально-предпринимательской корпорации "Алматы" также признана системно неэффективной.

"Бюджетные инвестиции в размере около 30 млрд тенге на строительство жилья остаются неосвоенными почти три года, а стабилизация цен на продовольствие и эффективное использование бюджетных кредитов не выполнены в полной мере".Пресс-служба ВАП

В целом аудит выявил финансовые нарушения на сумму свыше 203 млрд тенге.

При этом во время проверки было возмещено более 26 млрд тенге, а также восстановлено по учету и выполненным работам более 83 млрд тенге. По 417 фактам с признаками административных правонарушений материалы переданы в уполномоченные органы.

фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 13:00
В конце 2025 года председатель ВАП Алихан Смаилов озвучивал предварительные итоги аудита в акимате Алматы и подведомственных организациях.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Нарушения на 2,2 млрд тенге: госаудит раскрыл проблемы в борьбе с наркобизнесом и наркоманией
16:34, 06 ноября 2024
Нарушения на 2,2 млрд тенге: госаудит раскрыл проблемы в борьбе с наркобизнесом и наркоманией
Завышенные тарифы, нарушения на миллиарды: тревожные выводы аудита электроэнергетики
09:32, 13 мая 2025
Завышенные тарифы, нарушения на миллиарды: тревожные выводы аудита электроэнергетики
Убыточные компании, нарушения на 351 млн тенге: аудит показал реальное состояние “Самрук-Қазына”
10:31, 28 ноября 2025
Убыточные компании, нарушения на 351 млн тенге: аудит показал реальное состояние “Самрук-Қазына”
