#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Общество

Аким Степногорска привлечен к ответственности

аким Степногорска Гайдар Касенов, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 17:48 Фото: gov.kz
Мерами прокуратуры Степногорска в ходе проведенной проверки защищены права более 8 тыс. жителей города, которым незаконно начислялась плата за потребленную тепловую энергию. Акима города привлекли к ответственности. Об этом Zakon.kz рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Установлено, что в 41 многоквартирном жилом доме плата за тепловую энергию начислялась не по фактическим показаниям приборов учета, а на основании установленных нормативов, что повлекло необоснованное увеличение платежей для потребителей.

"Указанные факты свидетельствуют о нарушении теплоснабжающей организацией требований Закона РК "О теплоэнергетике", а также о ненадлежащем осуществлении местным исполнительным органом государственного контроля за подготовкой к отопительному сезону. По акту прокурорского надзора более 8 тыс. жителей города произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 8,1 млн тенге. За допущенные нарушения аким города привлечен к дисциплинарной ответственности", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области сегодня, 30 января 2026 года.

Отметим, что должность акима Степногорска с ноября 2024 года занимает Гайдар Касенов.

10 апреля 2025 года стало известно, что аким Степногорска Гайдар Касенов наказан за отсутствие контроля за благоустройством города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Почти 85 млн тенге хотели освоить в Степногорске на установку теплых остановок
04:59, 19 декабря 2024
Почти 85 млн тенге хотели освоить в Степногорске на установку теплых остановок
Отключение теплоснабжения в Степногорске: ведутся работы по подаче тепла
16:08, 10 февраля 2024
Отключение теплоснабжения в Степногорске: ведутся работы по подаче тепла
В Степногорске жители ряда домов остались без тепла в 30-градусный мороз
08:23, 08 декабря 2023
В Степногорске жители ряда домов остались без тепла в 30-градусный мороз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
18:17, Сегодня
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
Узбекский чемпион Азии попался на допинге: подробности
17:51, Сегодня
Узбекский чемпион Азии попался на допинге: подробности
"Кубок Ивана Ярыгина": Казахстан опять проиграл России в финале
17:41, Сегодня
"Кубок Ивана Ярыгина": Казахстан опять проиграл России в финале
Карлос Алькарас установил невероятное личное достижение на ТБШ
17:38, Сегодня
Карлос Алькарас установил невероятное личное достижение на ТБШ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: