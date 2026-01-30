Аким Степногорска привлечен к ответственности
Мерами прокуратуры Степногорска в ходе проведенной проверки защищены права более 8 тыс. жителей города, которым незаконно начислялась плата за потребленную тепловую энергию. Акима города привлекли к ответственности. Об этом Zakon.kz рассказали в прокуратуре Акмолинской области.
Установлено, что в 41 многоквартирном жилом доме плата за тепловую энергию начислялась не по фактическим показаниям приборов учета, а на основании установленных нормативов, что повлекло необоснованное увеличение платежей для потребителей.
"Указанные факты свидетельствуют о нарушении теплоснабжающей организацией требований Закона РК "О теплоэнергетике", а также о ненадлежащем осуществлении местным исполнительным органом государственного контроля за подготовкой к отопительному сезону. По акту прокурорского надзора более 8 тыс. жителей города произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 8,1 млн тенге. За допущенные нарушения аким города привлечен к дисциплинарной ответственности", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области сегодня, 30 января 2026 года.
Отметим, что должность акима Степногорска с ноября 2024 года занимает Гайдар Касенов.
10 апреля 2025 года стало известно, что аким Степногорска Гайдар Касенов наказан за отсутствие контроля за благоустройством города.
