Какие важные документы подписали Казахстан и Пакистан

Сегодня, 4 февраля 2026 года, после переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в присутствии главы государства и премьер-министра были подписаны:

Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей промышленности и геологических наук.

Меморандум о взаимопонимании по совместному развертыванию миротворческого(их) подразделения(й) в миссиях ООН.

Договор об экстрадиции.

Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта РК и Федеральным министерством морских дел Пакистана.

Соглашение о транзитной торговле между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством торговли Пакистана.

Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Федеральным министерством железных дорог Пакистана.

Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии.

Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.

Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами президента РК и Associated Press of Pakistan (APP).

Меморандум о взаимопонимании в области изменения климата и охраны окружающей среды.

Меморандум о взаимопонимании между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Министерством образования и профессиональной подготовки Пакистана.

Меморандум о взаимопонимании между Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и государственным банком Пакистана.

План мероприятий по сотрудничеству в области культурно-гуманитарного взаимодействия на 2026-2027 годы.

Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровых активов между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Агентством по регулированию виртуальных активов Пакистана.

Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией и профессионального развития между Министерством транспорта Казахстана и портом Карачи.

Меморандум о взаимопонимании в области логистики между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и National Logistics Corporation.

В ходе церемонии было объявлено о подписании в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан еще 18 документов.

Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан во вторник, 3 февраля. В аэропорту Исламабада главу Казахстана встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.

Уже 4 февраля президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции премьер-министра Пакистана.