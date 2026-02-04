#Казахстан в сравнении
Политика

Какие важные документы подписали Казахстан и Пакистан

делегации Казахстана и Пакистана, документы, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 17:55 Фото: akorda.kz
Сегодня, 4 февраля 2026 года, после переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в присутствии главы государства и премьер-министра были подписаны:

  • Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей промышленности и геологических наук.
  • Меморандум о взаимопонимании по совместному развертыванию миротворческого(их) подразделения(й) в миссиях ООН.
  • Договор об экстрадиции.
  • Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта РК и Федеральным министерством морских дел Пакистана.
  • Соглашение о транзитной торговле между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством торговли Пакистана.
  • Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах.
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Федеральным министерством железных дорог Пакистана.
  • Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
  • Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии.
  • Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.
  • Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения.
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами президента РК и Associated Press of Pakistan (APP).
  • Меморандум о взаимопонимании в области изменения климата и охраны окружающей среды.
  • Меморандум о взаимопонимании между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Министерством образования и профессиональной подготовки Пакистана.
  • Меморандум о взаимопонимании между Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и государственным банком Пакистана.
  • План мероприятий по сотрудничеству в области культурно-гуманитарного взаимодействия на 2026-2027 годы.
  • Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровых активов между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Агентством по регулированию виртуальных активов Пакистана.
  • Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией и профессионального развития между Министерством транспорта Казахстана и портом Карачи.
  • Меморандум о взаимопонимании в области логистики между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и National Logistics Corporation.

В ходе церемонии было объявлено о подписании в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан еще 18 документов.

Токаев пригласил премьер-министра Пакистана в Казахстан

Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан во вторник, 3 февраля. В аэропорту Исламабада главу Казахстана встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.

Уже 4 февраля президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции премьер-министра Пакистана.

