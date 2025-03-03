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Общество

Жестокое избиение мальчика в Семее: семье купили квартиру

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Семье 11-летнего школьника из Семея, ставшего жертвой жестокого обращения сверстников, купили 4-комнатную квартиру, сообщает Zakon.kz.

За три дня неравнодушные казахстанцы собрали 35 миллионов тенге, которые были использованы для приобретения жилья для мальчика и его семьи. Об этом сообщила на своей странице Instagram местный блогер и волонтер Динара Садырбаева. 

"Мы оформили квартиру. Теперь у Алинура есть своя квартира и все это благодаря вам! Спасибо ребята, всему Казахстану, нашей любимой стране, что здесь проживают такие неравнодушные люди.Сделка прошла отлично, все подписано, оформили на Алинура, но пока ему нет 18 лет, за него расписался папа", – написала она под постом. 

Ранее стало известно, что в Семее подростки жестоко расправились с младшеклассником. Кадры с избиением ребенка распространились в соцсетях 24 февраля 2025 года. 

Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева сообщила, что обсудила факт избиения мальчика с акимом области Абай Бериком Уали. По ее словам, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление, уже рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка.

26 февраля 2025 года стало известно, что директора школы № 9, в которой случился инцидент, освободили от должности. Его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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