Общество

Три дня дождя и снега ожидаются в Алматы

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 6, 7 и 8 февраля 2026 года, больше всего не повезет жителям Алматы. В городе, как отмечают метеорологи, все три дня будет идти дождь со снегом, сообщает Zakon.kz.

Жителей Астаны метель закружит всего лишь на два дня. В Шымкенте же сильные осадки ожидают только в пятницу, 6 февраля.

Астана

  • 6 февраля: облачно, осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег). Гололед. Ночью и утром туман. Утром и днем низовая метель. Утром и днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 7 февраля: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -14-16°С.
  • 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -10-12°С.

Алматы

  • 6 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +4+6°С.
  • 7 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0-2°С.
  • 8 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.

Шымкент

  • 6 февраля: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Туман, гололед, низовая метель. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +2+4°С.
  • 7 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.
  • 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +10+12°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:59
Сильный мороз обрушится на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

С прогнозом на 5, 6 и 7 февраля 2026 года по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: