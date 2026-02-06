Резкое похолодание обрушится почти на весь Казахстан – срочное предупреждение МЧС

В Казахстане в ближайшие три дня – 6, 7 и 8 февраля 2026 года – ожидаются опасные метеоявления. Об этом говорится в объявленных РГП "Казгидромет" штормовых предупреждениях, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим со срочным предупреждением к гражданам обратились в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК:

"Резкое понижение температуры почти на всей территории республики. Сильный ветер с порывами до 28 м/с почувствуют жители юга, юго-востока и востока страны".

Штормовые предупреждения сохраняются:

6 февраля

В Актюбинской области – дальнейшее понижение ночью до -23-28°С, на юге области -20°С. В Актобе – дальнейшее понижение ночью до -23-25°С.

В Костанайской области – резкое понижение температуры воздуха ночью до -20-25°С, на западе области -28°С, днем до -17-22°С.

В Северо-Казахстанской области – резкое понижение температуры воздуха ночью до -18-23°С, на севере области -26°С, днем до -15-20°С. В Петропавловске – резкое понижение температуры воздуха ночью до -20-22°С, днем до -15-17°С.

На западе, севере Акмолинской области – резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -15-20°С. В Кокшетау – резкое понижение температуры воздуха ночью до -18-20°С.

В Кызылординской области – резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -2-7°С, на севере области -12°С.

В Туркестанской области – резкое понижение температуры воздуха днем до +2+7°С, на севере, в горных районах области -1°С. В Туркестане днем – резкое понижение температуры воздуха до +3+5°С.

В Шымкенте днем – резкое понижение температуры воздуха до +2+4°С.

В Жамбылской области – резкое понижение температуры воздуха днем до -1+4°С, на севере, в горных районах области -6°С. В Таразе – резкое понижение температуры воздуха днем до +2+4°С.

7 февраля

В Акмолинской области – резкое понижение температуры воздуха ночью до -17-22°, на западе области -25°С.

В Астане – резкое понижение температуры воздуха ночью до -18-20°С.

В области Улытау – резкое понижение температуры воздуха ночью до -15-20°С, на западе области -23°С.

В Карагандинской области – резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -11-16°С, на западе, севере области -19°С.

В Павлодарской области – резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -15-20°С, на западе области -23°С.

Аналитики МЧС РК подготовили карту-схему температуры воздуха.

Фото: Telegram/qr_tjm

Штормовые предупреждения ожидаются:

6 февраля

В Жамбылской области – ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более. В Таразе – ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем временами 30 м/с и более.

В области Абай – ветер юго-восточный, южный 15-20, в центре области 23-28 м/с, временами порывы 30 м/с и более.

В Туркестанской области – ветер юго-западный 15-20, на севере, в горных районах области 23-28 м/с, на горных перевалах области порывы 30 м/с и более.

В районе Алакольских озер области Жетысу – ветер восточный временами 30 м/с и более.

На юге, в горных районах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На западе, севере, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 15-20, на севере, в горных районах области 23-28 м/с. В Туркестане временами осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Шымкенте временами сильные осадки (дождь, снег). Туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью в Кызылординской области – сильные осадки (дождь, снег), днем в центре, на севере, юге области осадки (дождь, снег). В центре, на севере, юге области гололед, туман, ночью метель. Ветер юго-западный, западный, ночью в центре, на севере, юге области 15-20 м/с.

В Кызылорде временами осадки (дождь, снег), гололед, туман, ночью метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью на западе, севере – осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на юге, в горных районах области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. В Таразе днем гололед. Временами туман.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области – сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере области, днем на западе, юге, в горных районах области гололед. На юге в горных районах области временами туман. Ветер юго-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве – ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу – сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, в центре, горных районах временами гололед. Ветер восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области – снег, метель, гололед, на юге, востоке области осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром гололед.

В Астане ожидаются осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег). Гололед. Ночью и утром туман. Утром и днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области – осадки (снег, дождь), днем на западе, севере области сильные осадки (снег, дождь). Метель, гололед. На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре – осадки (снег, дождь), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области – снег, метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Карагандинской области – осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе области временами сильные осадки (дождь, снег), днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, востоке области порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау – осадки (дождь, снег), метель, гололед, ночью на западе, севере области сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане – временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе области Абай – снег, метель, днем на западе, севере, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. В Семее днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области – осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на севере, юге области – туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске во второй половине дня – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области – снег, метель, ночью на юге области сильный снег. На западе, севере, востоке области – туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае – туман.

На востоке Актюбинской области – небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-18 м/с

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области – туман.

На юге, севере, в центре Мангистауской области – гололед, туман. Ночью на северо-востоке области – сильный мороз -20°С.

7 февраля

В Алматинской области, области Жетысу – резкое понижение температуры воздуха днем до 0-5°С, на севере, востоке, в горных районах области -8-13°С.

На западе, севере области Абай – резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -12-17°С

8 февраля

На западе, севере области Абай – резкое понижение температуры воздуха ночью до -15-20°С, на юге области -12°С.

В Восточно-Казахстанской области – резкое понижение температуры воздуха ночью до -10-15°С, на севере, востоке области -18°С, днем до -8-13°С, на севере, востоке области -16°С.

Материал по теме От -35°C до +17°C: каким покажет себя февраль 2026 года

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 6-8 февраля 2026 года, можете узнать по ссылке.