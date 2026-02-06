#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы счета на газ вырастут на 16%

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 22:40 Фото: pixabay
АО "АлматыГазСервис-Холдинг" уведомило потребителей об изменении тарифа на газ в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в компании, с 1 января 2026 года общеустановленная ставка НДС увеличивается до 16%. В связи с этим начисления за услуги АО "АлматыГазСервис-Холдинг" с указанной даты будут производиться с учетом новой ставки налога.

Согласно информации, в счетах на оплату за период с 1 января 2026 года начисление за газ будет отражено по тарифу 47,45 тенге за 1 кубический метр.

При этом стоимость услуги газа, оказанной до 1 января 2026 года, будет указана в графе "Перерасчет" и рассчитана с учетом ранее действовавшей ставки НДС в размере 12%.

А ранее мы писали о том, на сколько лет хватит нефти, газа и угля Казахстану. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
