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События

Газ для народа – миллионы для себя: раскрыта схема хищений в "Алматыгазсервис"

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 10:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО "Алматыгазсервис-Холдинг", обеспечивающего поставку природного газа в регионе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 июля 2025 года заявили Агентство РК по финансовому мониторингу:

"Сотрудники компании, осуществляя учет показаний счетчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам. Последние, вместо сдачи денег в кассу, присваивали их, используя функцию сокрытия сведений о произведенных оплатах в учетной программе "SymphonyGAS". В результате за 2 года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролера, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями".

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 165 млн тенге – жилой дом, квартиру и автомобиль.

Иная информация, как пояснили в АФМ, в соответствии со ст. 201 УПК, разглашению не подлежит.

22 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане обнаружили туннель для контрабанды ГСМ. По данным АФМ, его проложила группа лиц на приграничной территории между РК и Узбекистаном.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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