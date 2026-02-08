Штормовое предупреждение: почти во всех областях ожидается непогода
В Астане днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед.
В Алматы ночью ожидается туман.
В Алматинской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман. Днем на западе, юге и в горных районах прогнозируется гололед.
В Туркестанской области днем на юге и в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах возможен гололед. На западе, севере и в горных районах будет туман.
В Шымкенте ночью и утром ожидается туман, ветер усилится до 15-20 м/с.
В Туркестане ночью и утром также ожидается туман, ветер усилится до 15-20 м/с.
В Атырауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге небольшие осадки. Прогнозируются туман и гололед. Днем на севере и востоке возможна низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Атырау ожидаются туман и гололед.
В Жамбылской области ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 23-28 м/с.
В Таразе временами ожидается туман, утром и днем ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.
В Мангистауской области ночью и днем на западе, севере и в центре ожидается гололед. В ряде районов прогнозируется туман.
В Актау днем ожидается гололед.
В Акмолинской области ночью ожидаются снег и метель, днем осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Кокшетау днем ожидаются осадки, преимущественно снег и гололед.
В области Абай ожидается усиление ветра. Ночью порывы будут достигать 23-28 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, временами возможны порывы 30 м/с и более. В последующие дни ветер сохранится с порывами до 30 м/с и более.
В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Прогнозируются туман и гололед. Днем возможна низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Уральске ожидаются снег, туман и гололед, днем возможна низовая метель.
В области Улытау ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Днем осадки и метель сохранятся. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, ночью и утром местами до 23-28 м/с.
В Жезказгане ночью и утром ожидаются осадки, метель и гололед, временами туман.
В Актюбинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и туман, ночью в центре возможна низовая метель. Ветер усилится до 15 м/с.
В Актобе ожидается гололед, ночью и утром туман.
В Костанайской области ночью ожидаются снег и низовая метель, днем осадки, низовая метель и гололед. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Костанае утром и днем ожидается гололед.
В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра. Ночью порывы будут достигать 15-20 м/с, днем 23-28 м/с, временами возможны порывы 30 м/с и более. В последующие дни ветер сохранится с сильными порывами.
В области Жетысу на севере и в горных районах временами ожидается туман. В ближайшие дни ветер усилится до 15-20 м/с, порывы будут достигать 23-28 м/с.
В Кызылординской области в центре, на юге и востоке ожидается гололед. На севере и в центре прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Кызылорде временами ожидается туман.
В Павлодарской области днем ожидаются снег, низовая метель и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью и днем ожидаются снег, низовая метель и гололед. На юге области прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Петропавловске днем ожидаются снег и низовая метель.
