#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
События

Штормовое предупреждение: почти во всех областях ожидается непогода

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах Казахстана на 9 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед.

В Алматы ночью ожидается туман.

В Алматинской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман. Днем на западе, юге и в горных районах прогнозируется гололед.

В Туркестанской области днем на юге и в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах возможен гололед. На западе, севере и в горных районах будет туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Туркестане ночью и утром также ожидается туман, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге небольшие осадки. Прогнозируются туман и гололед. Днем на севере и востоке возможна низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Атырау ожидаются туман и гололед.

В Жамбылской области ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 23-28 м/с.

В Таразе временами ожидается туман, утром и днем ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В Мангистауской области ночью и днем на западе, севере и в центре ожидается гололед. В ряде районов прогнозируется туман.

В Актау днем ожидается гололед.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег и метель, днем осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кокшетау днем ожидаются осадки, преимущественно снег и гололед.

В области Абай ожидается усиление ветра. Ночью порывы будут достигать 23-28 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, временами возможны порывы 30 м/с и более. В последующие дни ветер сохранится с порывами до 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Прогнозируются туман и гололед. Днем возможна низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются снег, туман и гололед, днем возможна низовая метель.

В области Улытау ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Днем осадки и метель сохранятся. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, ночью и утром местами до 23-28 м/с.

В Жезказгане ночью и утром ожидаются осадки, метель и гололед, временами туман.

В Актюбинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и туман, ночью в центре возможна низовая метель. Ветер усилится до 15 м/с.

В Актобе ожидается гололед, ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью ожидаются снег и низовая метель, днем осадки, низовая метель и гололед. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем ожидается гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра. Ночью порывы будут достигать 15-20 м/с, днем 23-28 м/с, временами возможны порывы 30 м/с и более. В последующие дни ветер сохранится с сильными порывами.

В области Жетысу на севере и в горных районах временами ожидается туман. В ближайшие дни ветер усилится до 15-20 м/с, порывы будут достигать 23-28 м/с.

В Кызылординской области в центре, на юге и востоке ожидается гололед. На севере и в центре прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кызылорде временами ожидается туман.

В Павлодарской области днем ожидаются снег, низовая метель и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и днем ожидаются снег, низовая метель и гололед. На юге области прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются снег и низовая метель.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 9 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Байконур готовится к запуску: на стартовом комплексе установят ракету-носитель
19:33, Сегодня
Байконур готовится к запуску: на стартовом комплексе установят ракету-носитель
Снова непогода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
17:03, 07 февраля 2026
Снова непогода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Непогода: к жителям Астаны и 16 областей обратились с предупреждением
17:22, 01 января 2026
Непогода: к жителям Астаны и 16 областей обратились с предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дежавю: казахстанский дзюдоист во второй раз "покорил" Париж на элитном турнире
22:38, Сегодня
Дежавю: казахстанский дзюдоист во второй раз "покорил" Париж на элитном турнире
Нурмагомедов оценил бой Царукяна и Топурии
21:52, Сегодня
Нурмагомедов оценил бой Царукяна и Топурии
Казахстан завоевал вторую медаль на крупном турнире по дзюдо во Франции
21:08, Сегодня
Казахстан завоевал вторую медаль на крупном турнире по дзюдо во Франции
Джон Джонс в восторге от Илии Топурии
20:20, Сегодня
Джон Джонс в восторге от Илии Топурии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: