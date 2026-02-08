Штормовое предупреждение: почти во всех областях ожидается непогода

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах Казахстана на 9 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед.

В Алматы ночью ожидается туман.

В Алматинской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман. Днем на западе, юге и в горных районах прогнозируется гололед.

В Туркестанской области днем на юге и в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах возможен гололед. На западе, севере и в горных районах будет туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Туркестане ночью и утром также ожидается туман, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге небольшие осадки. Прогнозируются туман и гололед. Днем на севере и востоке возможна низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Атырау ожидаются туман и гололед.

В Жамбылской области ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 23-28 м/с.

В Таразе временами ожидается туман, утром и днем ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В Мангистауской области ночью и днем на западе, севере и в центре ожидается гололед. В ряде районов прогнозируется туман.

В Актау днем ожидается гололед.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег и метель, днем осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кокшетау днем ожидаются осадки, преимущественно снег и гололед.

В области Абай ожидается усиление ветра. Ночью порывы будут достигать 23-28 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, временами возможны порывы 30 м/с и более. В последующие дни ветер сохранится с порывами до 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Прогнозируются туман и гололед. Днем возможна низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются снег, туман и гололед, днем возможна низовая метель.

В области Улытау ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Днем осадки и метель сохранятся. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, ночью и утром местами до 23-28 м/с.

В Жезказгане ночью и утром ожидаются осадки, метель и гололед, временами туман.

В Актюбинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и туман, ночью в центре возможна низовая метель. Ветер усилится до 15 м/с.

В Актобе ожидается гололед, ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью ожидаются снег и низовая метель, днем осадки, низовая метель и гололед. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем ожидается гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра. Ночью порывы будут достигать 15-20 м/с, днем 23-28 м/с, временами возможны порывы 30 м/с и более. В последующие дни ветер сохранится с сильными порывами.

В области Жетысу на севере и в горных районах временами ожидается туман. В ближайшие дни ветер усилится до 15-20 м/с, порывы будут достигать 23-28 м/с.

В Кызылординской области в центре, на юге и востоке ожидается гололед. На севере и в центре прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кызылорде временами ожидается туман.

В Павлодарской области днем ожидаются снег, низовая метель и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и днем ожидаются снег, низовая метель и гололед. На юге области прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются снег и низовая метель.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 9 февраля.