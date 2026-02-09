О ликвидации нарколабораторий в двух регионах Казахстана заявили в МВД
Сотрудниками Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) ликвидированы две лаборатории по производству "синтетики" в Талдыкоргане и в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Подробности спецопераций, проведенных в рамках "Закон и Порядок", 9 февраля 2026 года раскрыли в пресс-службе ведомства:
- В частном доме на окраине Талдыкоргана при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров.
- В Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница, причастные к производству наркотиков. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 л прекурсора.
"По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства по ч. 3 ст. 297-1 Уголовного кодекса РК. Теперь организаторам наркопроизводства грозит пожизненное лишение свободы".Пресс-служба МВД РК
Также сообщается, что в Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы из четырех фигурантов, занимавшихся распространением наркотиков. При обыске по местам проживания задержанных изъяты 107 кг марихуаны, 2 кг гашиша и смола каннабиса весом 63 гр. Все участники группы водворены в ИВС.
"Комитетом по противодействию наркопреступности всяческие попытки наладить наркопроизводство будут пресекаться жестко и бескомпромиссно", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.
Ранее сообщалось, что МВД проводит масштабную проверку служебного оружия в Казахстане.
