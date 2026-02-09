#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Происшествия

О ликвидации нарколабораторий в двух регионах Казахстана заявили в МВД

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 13:59 Фото: Zakon.kz
Сотрудниками Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) ликвидированы две лаборатории по производству "синтетики" в Талдыкоргане и в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Подробности спецопераций, проведенных в рамках "Закон и Порядок", 9 февраля 2026 года раскрыли в пресс-службе ведомства:

  • В частном доме на окраине Талдыкоргана при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров.
  • В Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница, причастные к производству наркотиков. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 л прекурсора.
"По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства по ч. 3 ст. 297-1 Уголовного кодекса РК. Теперь организаторам наркопроизводства грозит пожизненное лишение свободы".Пресс-служба МВД РК

Также сообщается, что в Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы из четырех фигурантов, занимавшихся распространением наркотиков. При обыске по местам проживания задержанных изъяты 107 кг марихуаны, 2 кг гашиша и смола каннабиса весом 63 гр. Все участники группы водворены в ИВС.

"Комитетом по противодействию наркопреступности всяческие попытки наладить наркопроизводство будут пресекаться жестко и бескомпромиссно", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.

Ранее сообщалось, что МВД проводит масштабную проверку служебного оружия в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Алматинской области ликвидировали три нарколаборатории
10:46, 20 января 2024
В Алматинской области ликвидировали три нарколаборатории
МВД: За три дня в стране пресечена деятельность четырех нарколабораторий
08:54, 28 октября 2024
МВД: За три дня в стране пресечена деятельность четырех нарколабораторий
Нарколаборатории обнаружили в трех областях Казахстана
20:20, 04 февраля 2025
Нарколаборатории обнаружили в трех областях Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Его очень оберегают": скандал разгорелся после очередной победы Торехана Сабырхана
15:23, Сегодня
"Его очень оберегают": скандал разгорелся после очередной победы Торехана Сабырхана
"Это не есть хорошо": в России "осудили" Иэна Гэрри за "слом" карьеры Шавката Рахмонова
15:17, Сегодня
"Это не есть хорошо": в России "осудили" Иэна Гэрри за "слом" карьеры Шавката Рахмонова
Тренер "Хартса" указал на слабые стороны казахстанского новичка Чеснокова
14:50, Сегодня
Тренер "Хартса" указал на слабые стороны казахстанского новичка Чеснокова
Winter Run возвращается на проспект аль-Фараби: 15 февраля стартует беговой сезон в Алматы
14:48, Сегодня
Winter Run возвращается на проспект аль-Фараби: 15 февраля стартует беговой сезон в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: