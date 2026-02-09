#Казахстан в сравнении
Общество

10 февраля по Казахстану ударят ураган и сильные осадки

деревья в снегу, туман, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 17:44 Фото: pexels
Синоптики озвучили прогноз погоды на вторник, 10 февраля 2026 года. Согласно распространенному релизу РГП "Казгидромет", западный циклон принесет в Казахстан нестабильную погоду, сообщает Zakon.kz.

Так, на большей части страны ожидаются осадки – дождь и снег.

Кроме того, на севере и юге пройдут сильные осадки. Также по республике возможны метель, опасный гололед, туман и усиление ветра.

По заявлению метеорологов, по стране пройдется еще и ураган.

"На западе, юге, в центре области Абай, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, днем на горных перевалах Туркестанской, на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер 30 метров в секунду и более".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Снежная мгла и срочное обращение полиции: дороги на востоке Казахстана закрыли на 24 часа

Сильнейший ветер уже прошелся по городу Конаеву с 8 по 9 февраля 2026 года. По словам местных жителей, после того, как стих ураган, они вышли на улицу и не поверили своим глазам. С последствиями природной стихии можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
