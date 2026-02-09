Мощный мороз надвигается на РК: в Астане, Алматы и 17 регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и 17 регионах Казахстана на 9-12 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Актюбинской области ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед, на севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью на юге, в центре области 15-20, днем порывы 15-20 м/с. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на севере области 28 мороза. В Актобе ожидается гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, днем осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. На севере, западе области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 18-23, на западе области 26 мороза.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 12-17, на западе области 20 мороза, 12 февраля дальнейшее понижение ночью до 22-27, на востоке области – 30 мороза. В Петропавловске 10 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман.

10 февраля в Акмолинской области ожидаются осадки, днем на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 12-17 мороза, 12 февраля дальнейшее понижение ночью до 22-27, на востоке области 30 мороза. В Кокшетау 10 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

В Астане временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Днем низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. 11 февраля в столице ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 12-14 мороза, 12 февраля дальнейшее понижение ночью до 22-24 мороза.

В Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед. На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 5-10, на востоке области 2 мороза, 12 февраля дальнейшее понижение ночью до 20-25, на востоке области 28 мороза. В Павлодаре 10 февраля ожидаются утром и днем осадки (снег, дождь), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

10 февраля в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 15-20, на юге области 12 мороза. В Жезказгане 10 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 10-15, на западе области до 18, на юге области до 5 градусов мороза, 12 февраля дальнейшее понижение ночью до 22-27 градусов, на севере, востоке области до 30 градусов. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью на юге области сильные осадки (дождь, снег). На юге, севере, в центре области туман, гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, на юге, севере, в центре области 15-20 м/с. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15, на востоке области 7 мороза, днем до 5-10, на востоке области 2 мороза. В Кызылорде временами ожидается туман, ночью гололед.

Ночью и утром на юге, западе Туркестанской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 3 мороза, на севере, в горных районах области 5-10 мороза. В Шымкенте 10 февраля ночью и утром ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане 10 февраля ночью и утром ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере, юге, в горных районах области ожидается гололед. Временами туман. 11 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 2 мороза, на севере, в горных районах области 5-10 мороза. В Таразе 10 февраля временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере, юге, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. 12 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 18-23, на юге области 13 мороза. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. 12 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 17-22, на юге области 14 мороза. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается снег. На севере, востоке области метель. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Утром и днем на западе, в центре, в горных районах области гололед.

В Мангистауской области ожидаются снег, гололед, днем на западе, севере, в центре области низовая метель. Ночью и утром на юге, севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидаются снег, гололед, днем низовая метель. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области снег, метель. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются снег, метель.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 17-22 м/с.

В Алматы ночью и утром временами ожидается туман.

