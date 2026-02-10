#Казахстан в сравнении
Общество

Масштабные утечки данных, мошенничество и ИИ: Токаев обозначил новые цифровые угрозы

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:04 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства, обозначил новые цифровые угрозы, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, особого внимания требует обеспечение надежной защиты персональных данных, поскольку именно граждане сегодня оказываются наиболее уязвимым звеном цифровой трансформации.

"Масштабные утечки персональных данных, онлайн-мошенничество, применение искусственного интеллекта в преступных схемах – это новые реалии как за рубежом, так и в нашей стране. В Казахстане силами Агентства по финансовому мониторингу, других правоохранительных органов реализуются конкретные меры по борьбе с киберпреступлениями и мошенничеством. Благодаря работе Национального антифрод-центра предотвращены мошеннические действия в отношении 90 тыс. наших граждан".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поручил "правительству совместно с профильными структурами на комплексной основе тщательно изучить подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан".

"Более того, как мною было отмечено на недавнем заседании Национального курултая, необходимость защиты персональных цифровых данных должна быть закреплена на конституционном уровне".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент назвал регионы Казахстана, которым требуется особая поддержка.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: