Общество

Дело нужно делать, а не дрожать от страха – Токаев жестко раскритиковал чиновников

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:35 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года заявил о необходимости ускоренного развития города Алатау и потребовал устранить бюрократические препятствия, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев заявил, что город Алатау, вступивший на путь ускоренного развития, должен стать опорным проектом нового инвестиционного цикла.

"Это означает внедрение передовых инновационных решений, использование искусственного интеллекта и цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности на принципах Smart City. Там должны быть созданы беспрецедентные условия для привлечения капитала, установлен прогрессивный регуляторный режим, позволяющий апробировать новые, смелые решения. По моему поручению для решения этого важного вопроса разработан и внесен в Парламент проект Конституционного закона. Но мне доложили, что Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу опять "накидали" возражения, которые в принципе не позволяют принять Конституционный закон, хотя на совещании под моим председательством этого не было", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что если имеются опасения или возражения, которые он считает плодом оторванных от реальной жизни иллюзий, то следует представить ему соответствующий документ – он наложит резолюцию.

"Мне не привыкать брать на себя ответственность, а вы продолжайте витийствовать на конференциях. Сейчас такое время: дело нужно делать, а не дрожать от страха: нам бы день пережить, да ночь простоять. Правительству необходимо обеспечить качественное развитие этого уникального для нашей страны проекта без лишней бюрократии и проволочек", – дополнил президент.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев высказался о влиянии инфляции на благосостояние граждан.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
