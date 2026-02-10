#Казахстан в сравнении
Общество

Президент высказался о подготовке к паводкам и засухе в Казахстане

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:52 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года поручил обеспечить готовность к возможным паводкам и засухе, подчеркнув необходимость применения цифровых инструментов прогнозирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что по оценкам профильных служб, в текущем году в ряде регионов есть вероятность наступления паводков, а затем засухи.

"Правительство уже сейчас обязано иметь четкий план действий. Подчеркиваю: без применения цифровых инструментов прогнозирования стихийных бедствий все наши усилия будут напрасны. У нас есть доступ ко всем необходимым технологиям. Вопрос лишь в том, насколько системно и ответственно они применяются. Все меры по защите посевов, инфраструктуры должны приниматься загодя. Вместо того, чтобы каждый раз в авральном режиме "тушить пожары", надо предотвращать их возникновение. Прошлых ошибок допускать ни в коем случае нельзя", – дополнил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что скоро наступит весна, и правительству совместно с акиматами необходимо обеспечить качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с дефицитом электроэнергии.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
