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Новое уже на пороге: что важно успеть сделать 30 декабря, рассказала Василиса Володина

Новое уже на пороге: что важно успеть сделать 30 декабря, рассказала Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:18 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, что важно успеть сделать сегодня, 30 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что завершение года требует от нас подведения итогов, осмысления прожитых эмоций, сделанных дел и тех, что так и остались в планах.

"А Луна нам в этом помогает. Правда, до 8 утра по московскому времени (10:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) она шатается в свободном уходе и позволяет провести утро в режиме энергосбережения, на автопилоте. Не требуйте от себя чего-то большего. А вот после 8 уже самое время – доделываем все, что важно, не несем эмоциональные и другие хвосты в новый год. Луна убывающая идет на соединение с Солнцем до конца дня. Если грустно – грустим, принимаем свою реальность и чувствуем зарождение надежды, ведь новое уже на пороге", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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