Общество

Вопрос о снятии моратория цен на топливо не обсуждался – Минэнерго

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 11 февраля 2026 года в кулуарах Мажилиса заявил, что вопрос о снятии моратория на рост цен на бензин АИ-92 и дизтопливо пока не рассматривается, а решение о его отмене или продлении примет правительство, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что будет с ценами на топливо после завершения действия моратория на их повышение.

"Сейчас вопрос о прекращении моратория не стоит. Такого решения пока не принято. Как 16 октября был введен мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, так он и сохраняется. Мы сейчас не регулируем цены на бензин АИ-95, поэтому какой-либо рост цен на ГСМ на сегодняшний день не обсуждается", – ответил Кайырхан Туткышбаев.

На уточнение журналистов о том, что ранее была определена дата – до конца марта, он ответил, что вопрос о снятии моратория пока не стоит, а решение будет принято правительством.

16 октября 2025 года сообщалось, что в Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
