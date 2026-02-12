Казахстанец 5 лет разрушал жизнь девушки и ее семьи из-за отказа

История, начавшаяся с обычного отказа в социальных сетях, превратила жизнь одной семьи в постоянный страх на годы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Улытау, почти 5 лет злоумышленник скрывался за анонимными аккаунтами и цифровыми масками, методично атакуя одну и ту же семью.

"Сначала давление оказывалось на саму девушку – шантаж, угрозы, распространение ложной информации. Позже преследование вышло на новый, более опасный уровень. Используя возможности искусственного интеллекта, злоумышленник создавал фальсифицированные фото и видеоматериалы интимного характера, имитирующие реальных людей. Эти материалы распространялись в Сети и направлялись родственникам, знакомым и третьим лицам, нанося тяжелый моральный и репутационный ущерб", – рассказали в ДП.

В 2023 году, узнав о том, что жертва выходит замуж, аноним разослал семье жениха порочащие сфальсифицированные видео. Помолвка была расторгнута.

Когда девушка попыталась полностью уйти из цифрового пространства, объектом атак стала ее близкая родственница.

"В Сети начали распространяться поддельные анкеты и материалы, что привело к реальной угрозе безопасности семьи, в том числе несовершеннолетних детей. Несмотря на уверенность злоумышленника в собственной неуязвимости и длительную анонимность, киберполицейским удалось деанонимизировать его оперативным путем. В ходе работы были задействованы современные цифровые технологии, аналитические инструменты и возможности киберполиции, что позволило установить конкретное лицо, стоявшее за многолетним онлайн-преследованием. Таким образом, была разрушена иллюзия полной анонимности в Сети", – отметили в ДП.

Подозреваемым оказался 22-летний житель города Сатпаева. Задержали его дома, где изъяли компьютерную технику и средства связи, использовавшиеся в незаконной деятельности.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проверяет его возможную причастность к другим эпизодам киберпреступлений.

