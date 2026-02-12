#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Общество

Казахстанец 5 лет разрушал жизнь девушки и ее семьи из-за отказа

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 09:08 Фото: freepik
История, начавшаяся с обычного отказа в социальных сетях, превратила жизнь одной семьи в постоянный страх на годы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Улытау, почти 5 лет злоумышленник скрывался за анонимными аккаунтами и цифровыми масками, методично атакуя одну и ту же семью.

"Сначала давление оказывалось на саму девушку – шантаж, угрозы, распространение ложной информации. Позже преследование вышло на новый, более опасный уровень. Используя возможности искусственного интеллекта, злоумышленник создавал фальсифицированные фото и видеоматериалы интимного характера, имитирующие реальных людей. Эти материалы распространялись в Сети и направлялись родственникам, знакомым и третьим лицам, нанося тяжелый моральный и репутационный ущерб", – рассказали в ДП.

В 2023 году, узнав о том, что жертва выходит замуж, аноним разослал семье жениха порочащие сфальсифицированные видео. Помолвка была расторгнута.

Когда девушка попыталась полностью уйти из цифрового пространства, объектом атак стала ее близкая родственница.

"В Сети начали распространяться поддельные анкеты и материалы, что привело к реальной угрозе безопасности семьи, в том числе несовершеннолетних детей. Несмотря на уверенность злоумышленника в собственной неуязвимости и длительную анонимность, киберполицейским удалось деанонимизировать его оперативным путем. В ходе работы были задействованы современные цифровые технологии, аналитические инструменты и возможности киберполиции, что позволило установить конкретное лицо, стоявшее за многолетним онлайн-преследованием. Таким образом, была разрушена иллюзия полной анонимности в Сети", – отметили в ДП.

Подозреваемым оказался 22-летний житель города Сатпаева. Задержали его дома, где изъяли компьютерную технику и средства связи, использовавшиеся в незаконной деятельности.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проверяет его возможную причастность к другим эпизодам киберпреступлений.

В Алматинской области неизвестные завели в соцсетях фейковый аккаунт школьницы с ее фотографиями и предлагали от ее имени интимные услуги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Павлодаре парень закидал девушек камнями за отказ в знакомстве
06:03, 04 июля 2023
В Павлодаре парень закидал девушек камнями за отказ в знакомстве
Казахстанец при пересадке остался без фильмов из-за дешевого авиабилета
13:16, 11 июля 2025
Казахстанец при пересадке остался без фильмов из-за дешевого авиабилета
Крупнейшая сеть АЗС Qazaq Oil празднует 5-летие
14:40, 01 апреля 2024
Крупнейшая сеть АЗС Qazaq Oil празднует 5-летие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
09:43, Сегодня
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
09:27, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
09:19, Сегодня
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
09:08, Сегодня
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: