#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
518.34
607.91
6.66
События

Казахстанец при пересадке остался без фильмов из-за дешевого авиабилета

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 13:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Житель Казахстана в социальных сетях рассказал интересную историю, произошедшую с ним на борту самолета одной известной авиакомпании. Что же произошло, в материале – Zakon.kz.

Пост в Threads привлек внимание не только пользователей Сети, но и авиаперевозчика.

"Нас пересадили с борта FlyArystan на борт Air Astana по непонятным причинам и запретили смотреть фильмы, потому что мы покупали билет на FlyArystan. Как я понял, с опозданием мы вылетели тоже потому, что билеты покупали на рейс FlyArystan", – говорится в публикации автора.

Отвечая на один из комментариев молодой человек уточнил, что запрет стоял на просмотр фильмов "даже в своих наушниках".

В авиакомпании Air Astana отреагировали 10 июля 2025 года на сообщение казахстанца. Согласно этому заявлению:

"При замене воздушного судна FlyArystan на самолет Air Astana обслуживание осуществляется в соответствии со стандартами бюджетной авиакомпании. Доступ к мультимедийной системе предполагает загрузку наушников, которая не осуществляется на рейсах FlyArystan".

В дополнительной части пассажирам принесли извинения за полученные неудобства.

Также дано небольшое пояснение:

"Замена самолетов является вынужденной мерой и может происходить по различным причинам, включая позднее прибытие самолетов или технические задержки".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 13:16
Алматинец устроил дебош с полицейскими в аэропорту Астаны

На днях мы сообщали, что в аэропорту Алматы пострадал ребенок. Как оказалось, в терминале внутренних рейсов во время ожидания посадки ребенок, играя, внезапно побежал в сторону выхода на перрон и ударился о витражную стеклянную перегородку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В горах Алматы выпал июльский снег
События
11:44, Сегодня
В горах Алматы выпал июльский снег
"Рай на земле": самый улыбчивый бизнесмен из России прогулялся босиком по Медеу
События
11:27, Сегодня
"Рай на земле": самый улыбчивый бизнесмен из России прогулялся босиком по Медеу
Погорел на кроватях: главбух больницы лишился имущества на 111 млн тенге и пойдет под суд
События
10:56, Сегодня
Погорел на кроватях: главбух больницы лишился имущества на 111 млн тенге и пойдет под суд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: