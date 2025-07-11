Казахстанец при пересадке остался без фильмов из-за дешевого авиабилета

Житель Казахстана в социальных сетях рассказал интересную историю, произошедшую с ним на борту самолета одной известной авиакомпании. Что же произошло, в материале – Zakon.kz.

Пост в Threads привлек внимание не только пользователей Сети, но и авиаперевозчика.

"Нас пересадили с борта FlyArystan на борт Air Astana по непонятным причинам и запретили смотреть фильмы, потому что мы покупали билет на FlyArystan. Как я понял, с опозданием мы вылетели тоже потому, что билеты покупали на рейс FlyArystan", – говорится в публикации автора.

Отвечая на один из комментариев молодой человек уточнил, что запрет стоял на просмотр фильмов "даже в своих наушниках".

В авиакомпании Air Astana отреагировали 10 июля 2025 года на сообщение казахстанца. Согласно этому заявлению:

"При замене воздушного судна FlyArystan на самолет Air Astana обслуживание осуществляется в соответствии со стандартами бюджетной авиакомпании. Доступ к мультимедийной системе предполагает загрузку наушников, которая не осуществляется на рейсах FlyArystan".

В дополнительной части пассажирам принесли извинения за полученные неудобства.

Также дано небольшое пояснение:

"Замена самолетов является вынужденной мерой и может происходить по различным причинам, включая позднее прибытие самолетов или технические задержки".

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