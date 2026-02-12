До +15°С в феврале: какой сюрприз приготовила погода жителям Алматы, Шымкента и Астаны

Трехдневный прогноз с 13 по 15 февраля 2026 года для крупнейших городов Казахстана сулит сюрпризы, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", в Астане в эти дни идет небольшое потепление. И что самое главное, в столице осадков не ожидается. Тем временем в Алматы все три дня будет идти дождь со снегом, но столбики термометра поднимутся до +5°С. В Шымкенте и вовсе тепло по-весеннему – там до +15°С.

Прогноз погоды по Астане

13 февраля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -12-14°С.

14 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -9-11°С.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -5-7°С.

Прогноз погоды по Алматы

13 февраля: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.

14 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.

15 февраля: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

13 февраля: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь), гололед, туман. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +7+9°С.

14 февраля: облачно, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Временами туман. Ветер поднимется до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

15 февраля: облачно, ночью осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Порывы ветра – 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

