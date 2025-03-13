#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
489.15
533.47
5.64
Общество

Как мошенники манипулируют казахстанцами: новые схемы и способы обмана

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:07 Фото: pexels
По Казахстану в последнее время участились случаи, когда недобросовестные компании обещают "золотые" горы: быстрый заработок, доступ к "секретным" стратегиям и гарантированную прибыль. В реальности же это является ловушкой, сообщает Zakon.kz.

Как распознать обман

К примеру, вам поступает звонок с навязчивыми предложениями. Далее злоумышленники давят на эмоции – "вложитесь сейчас или упустите шанс".

Также, как отмечено в Telegram-канале, специализирующемся на разоблачении мошенников, аферисты еще обещают доход без риска – в инвестициях такого не бывает.

Нет прозрачной информации о компании: лицензии, адреса, отзывов.

Просят перевести деньги на сомнительные счета или криптокошельки.

Что делать

Список брокерских и дилерских организаций, имеющих лицензию, можно посмотреть на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в разделе "Реестры и разрешения".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:07
"Волки в правоохранительной шкуре" угрожают казахстанцам арестом
, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:07

Ранее мы сообщали, что в Казнете аферисты снова распространяют рекламу с обещаниями. Якобы лжеброкеры и криптомошенники понесут наказание, а пострадавшие получат обратно свои деньги: на возврат средств нужно всего 72 часа.

Также в Казахстане в последнее время участились случаи мошенничества с участием лжесотрудников органов юстиции. Так, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются государственными или частными судебными исполнителями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Рост цен на говядину в южных регионах Казахстана прокомментировали в Минторговли
Общество
11:29, Сегодня
Рост цен на говядину в южных регионах Казахстана прокомментировали в Минторговли
В Минторговле высказались о возможном дефиците сахара
Общество
11:13, Сегодня
В Минторговле высказались о возможном дефиците сахара
Досаев о строительстве в горной местности: Я нажил множество недругов
Общество
11:11, Сегодня
Досаев о строительстве в горной местности: Я нажил множество недругов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: