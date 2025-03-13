Как мошенники манипулируют казахстанцами: новые схемы и способы обмана
Как распознать обман
К примеру, вам поступает звонок с навязчивыми предложениями. Далее злоумышленники давят на эмоции – "вложитесь сейчас или упустите шанс".
Также, как отмечено в Telegram-канале, специализирующемся на разоблачении мошенников, аферисты еще обещают доход без риска – в инвестициях такого не бывает.
Нет прозрачной информации о компании: лицензии, адреса, отзывов.
Просят перевести деньги на сомнительные счета или криптокошельки.
Что делать
Список брокерских и дилерских организаций, имеющих лицензию, можно посмотреть на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в разделе "Реестры и разрешения".
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Ранее мы сообщали, что в Казнете аферисты снова распространяют рекламу с обещаниями. Якобы лжеброкеры и криптомошенники понесут наказание, а пострадавшие получат обратно свои деньги: на возврат средств нужно всего 72 часа.
Также в Казахстане в последнее время участились случаи мошенничества с участием лжесотрудников органов юстиции. Так, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются государственными или частными судебными исполнителями.