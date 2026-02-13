"Множественные переломы черепа": сын рассказал о жестоком нападении на отца в Алматы

10 февраля 2026 года житель Алматы через социальные сети заявил о жестоком избиении своего отца. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города сообщили Zakon.kz о возбуждении уголовного дела.

Сын потерпевшего рассказал, что его отца вызвали якобы на разговор три человека. После чего мужчину избили. У него зафиксированы побои и множественные переломы черепа. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения с места событий.

Автор поста просит о поддержке, отмечая, что его отца "пинали по голове и били в тот момент, когда он был без сознания". "Моего отца "убивали" на протяжении получаса", – пишет он.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) заявили, что по данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, выразившегося в нанесении телесных повреждений.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемый установлен и задержан, он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что ход досудебного расследования находится на контроле руководства департамента.

"По результатам следствия будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства". Пресс-служба ДП Алматы

