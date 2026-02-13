#Казахстан в сравнении
Политика

Посол США о строительстве здания консульства в Алматы: Усилит присутствие дипломатической миссии

Флаги США и Казахстана, флаги Соединённых Штатов Америки и Казахстана, флаги США и РК, флаги Америки и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 17:10 Фото: senate.parlam.kz
Посол США в Казахстане Джули М. Стаффт на встрече с журналистами 13 февраля 2026 года прокомментировала строительство консульства США в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Джули М. Стаффт считает строительство консульства США в Алматы огромным проектом.

"В очередной раз подчеркивает приверженность нашим дипломатическим отношениям и, действительно, расширяет присутствие дипломатической миссии США в Алматы. Потому что в Астане мы здесь есть, а в Алматы это присутствие будет усилено. И на следующей неделе я как раз собираюсь в Алматы и впервые увижу саму площадку, где происходит строительство. Я думаю, несколько лет потребуется на завершение этого строительства", – добавила она.

19 мая 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РК и США о предоставлении земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы. Ранее сообщалось, что соглашение подписано 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Земельный участок площадью 70 593 кв. м предоставляется в аренду сроком на 49 лет с даты заключения дополнительного договора аренды. Размер арендной платы за указанный период аренды составит 25,3 млн долларов и будет выплачен единым платежом в течение тридцати календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Посол США высоко оценила политические реформы в Казахстане
17:50, Сегодня
Почему приостановили обработку виз для граждан ряда стран, объяснили в посольстве США
16:26, Сегодня
Посол США в РК заговорила на казахском языке
10:43, 22 января 2026
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
