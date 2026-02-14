К абитуриентам, желающим сдать ЕНТ, обратились с важной информацией

Сегодня, 14 февраля 2026 года, пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовала важную информацию по мартовскому Единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что:

"15 февраля стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ, который продлится до 25 февраля. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля".

В ведомстве уточнили, что в мартовском ЕНТ участвуют:

лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,

выпускники школ прошлых лет и колледжей,

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК,

граждане РК, обучившиеся за рубежом,

а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

Подчеркивается, что в текущем году формат ЕНТ остается без изменений.

Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

В министерстве отметили, что в этом году Национальный центр тестирования (НЦТ) запустил профориентационную платформу EDUNAVIGATOR.KZ, которая помогает абитуриентам подобрать подходящую профессию. Платформа способствует более осознанному выбору будущей специальности , повышая уверенность при поступлении в вузы.

В целях повышения качества подготовки к ЕНТ были запущены пробные тесты. В начале учебного года на официальном сайте НЦТ опубликованы вспомогательные материалы для абитуриентов, включая список рекомендуемой литературы, перечень 100 ключевых исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история", список терминов по "Информатике", а также перечень обязательных литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

Кроме того, в программе тестирования для всех абитуриентов предусмотрен доступ к калькулятору, периодической таблице химических элементов и таблице растворимости солей, что позволяет создать более комфортные и объективные условия при сдаче ЕНТ.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Материал по теме Депутат призвал улучшить подготовку школьников к ЕНТ

13 февраля 2026 года Национальный центр тестирования опубликовал итоги январского ЕНТ.