#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
496
588.01
6.42
Общество

К абитуриентам, желающим сдать ЕНТ, обратились с важной информацией

ЕНТ, компьютеры, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 09:59 Фото: gov.kz
Сегодня, 14 февраля 2026 года, пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовала важную информацию по мартовскому Единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что:

"15 февраля стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ, который продлится до 25 февраля. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля".

В ведомстве уточнили, что в мартовском ЕНТ участвуют:

  • лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,
  • выпускники школ прошлых лет и колледжей,
  • лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК,
  • граждане РК, обучившиеся за рубежом,
  • а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

Подчеркивается, что в текущем году формат ЕНТ остается без изменений.

Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

В министерстве отметили, что в этом году Национальный центр тестирования (НЦТ) запустил профориентационную платформу EDUNAVIGATOR.KZ, которая помогает абитуриентам подобрать подходящую профессию. Платформа способствует более осознанному выбору будущей специальности , повышая уверенность при поступлении в вузы.

В целях повышения качества подготовки к ЕНТ были запущены пробные тесты. В начале учебного года на официальном сайте НЦТ опубликованы вспомогательные материалы для абитуриентов, включая список рекомендуемой литературы, перечень 100 ключевых исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история", список терминов по "Информатике", а также перечень обязательных литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

Кроме того, в программе тестирования для всех абитуриентов предусмотрен доступ к калькулятору, периодической таблице химических элементов и таблице растворимости солей, что позволяет создать более комфортные и объективные условия при сдаче ЕНТ.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 09:59
Депутат призвал улучшить подготовку школьников к ЕНТ

13 февраля 2026 года Национальный центр тестирования опубликовал итоги январского ЕНТ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Я знаю: рамок нет": олимпийский чемпион Михаил Шайдоров опубликовал первый пост в Instagram
10:49, Сегодня
"Я знаю: рамок нет": олимпийский чемпион Михаил Шайдоров опубликовал первый пост в Instagram
Январское ЕНТ-2026: к участникам обратились с важной информацией
14:50, 09 января 2026
Январское ЕНТ-2026: к участникам обратились с важной информацией
К участникам ЕНТ обратились с важной информацией
16:13, 25 апреля 2025
К участникам ЕНТ обратились с важной информацией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил первый, россиянин второй: как судили легендарный прокат Шайдорова на Олимпиаде
10:22, Сегодня
Михаил первый, россиянин второй: как судили легендарный прокат Шайдорова на Олимпиаде
Казахстанский хоккеист отметился голевой передачей в лиге Канады
10:21, Сегодня
Казахстанский хоккеист отметился голевой передачей в лиге Канады
Матч "Барыс" – "Лада" может лишить одну из команд шансов на плей-офф КХЛ
09:51, Сегодня
Матч "Барыс" – "Лада" может лишить одну из команд шансов на плей-офф КХЛ
"Обратная сторона медали": о чём Головкин предупредил Шайдорова: видео
09:19, Сегодня
"Обратная сторона медали": о чём Головкин предупредил Шайдорова: видео
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: