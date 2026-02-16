Промокод Шайдоров стал новым трендом скидок в Казахстане
Фото: Zakon.kz
С 14 февраля волну скидок в Казахстане открыл промокод Шайдоров, сообщает Zakon.kz.
Бизнес Казахстана мгновенно отреагировал на победу Михаила Шайдорова и поддержал олимпийского чемпиона скидками.
Фото: Threads/oneshott_coffee
Фото: Instagram/monamie.kz
Фото: Instagram/av_astana
Фото: Threads/dodopizzakz
Фото: Threads/megogo_kz
"Вот это поддержка, вот это акция", – отреагировали на тренд казахстанцы.
Михаил Шайдоров уже ответил на волну мемов и поздравления после Олимпиады.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript