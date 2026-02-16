#Казахстан в сравнении
Общество

Промокод Шайдоров стал новым трендом скидок в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 07:51 Фото: Zakon.kz
С 14 февраля волну скидок в Казахстане открыл промокод Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

Бизнес Казахстана мгновенно отреагировал на победу Михаила Шайдорова и поддержал олимпийского чемпиона скидками.

Фото: Threads/oneshott_coffee

Фото: Instagram/monamie.kz

Фото: Instagram/av_astana

Фото: Threads/dodopizzakz

Фото: Threads/megogo_kz

"Вот это поддержка, вот это акция", – отреагировали на тренд казахстанцы.

Михаил Шайдоров уже ответил на волну мемов и поздравления после Олимпиады.

Фото Алия Абди
Алия Абди
