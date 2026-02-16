"Разлив" реки Бадам: угрозы паводков в Шымкенте нет

В пресс-службе акимата Шымкента заявили, что ситуация на побережье реки Бадам стабильная. Никакой угрозы наводнения нет, сообщает Zakon.kz.

Для снижения риска разливов на реке, где в весенний период часто поднимается уровень воды, в прошлом году провели работы по укреплению 5,3 км береговой линии.

Работы полностью завершили в декабре. На эти цели выделили 2,7 млрд тенге.

По данным управления развития комфортной среды Шымкента, в районе населенных пунктов Игилик, Жанаталап и Кокбулак русло реки было отрегулировано, а берега забетонированы. Однако неизвестные незаконно добывали камень из русла реки, чем нанесли ущерб гидротехническому сооружению.

В результате незаконных действий было повреждено около 40 метров бетонной дамбы. В настоящее время правоохранительные органы ведут работу по выявлению виновных. руководитель управления Абилкайыр Онгар

По словам специалистов, поврежденный участок будет восстановлен за счет подрядной компании. Гарантийный срок проекта составляет 7 лет.