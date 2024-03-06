Рамазан-2024: ответы на часто задаваемые вопросы касательно поста

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) 6 марта 2024 года ответили на часто задаваемые вопросы касательно поста во время священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в управлении, до месяца Рамазан осталось всего пять дней. Чтобы поклонение было принято, очень важно правильно их выполнять. В связи с этим на сайте muftyat.kz будут опубликованы фетвы, а также вопросы и ответы, связанные с постом из книги "Фетвы о посте в Рамазан".

"Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ответы на часто задаваемые вопросы касательно о намерении на пост". Пресс-служба ДУМК

1. Как правильно выполнять намерение на соблюдение поста?

Ответ: Принятие решения сердцем соблюдать пост в определенный день ради Аллаха называется намерением. Намерение является главным условием соблюдения поста. Достопочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в своем хадисе сказал: "Все дела оцениваются по намерениям".

Если он не сможет выполнить намерение до рассвета или заснет, то он может выполнить намерение за час до полуденной молитвы. Если он намеревается после этого, пост этого дня не будет действительным.

При намерении поститься человек должен поститься ради получения довольства и вознаграждения Всевышнего, а не с целью похудеть или держать определенную диету.

2. Каким должно быть намерение?

Ответ: Пост делится на несколько видов:

Обязательный пост – пост в месяц Рамазан.

Пост, который соблюдается по определенному запланированному времени.

Пост, который соблюдается без указания определенного времени.

Восполнение пропущенных дней Рамазана.

Восполнение нарушенного нафль поста.

Пост каффарат.

Нафль пост (дополнительный пост).

Можно сделать намерение на месяц Рамазан и запланированный пост, а также добровольный пост с ночи. Но это не является обязательным условием. Вы можете сделать это до полудня. Необходимо сделать намерение ночью на такие виды поста, как восполнение поста Рамазан, пост, соблюдаемый строго без указания времени, пост-искупление, восполнение нафль-поста.

3. Обязательно ли делать намерение на каждый день Рамазана?

Ответ: Поскольку каждый день Рамазана – это отдельное поклонение, необходимо делать намерение на каждый день.

Одного намерения в начале Рамазана недостаточно. Если он не намеревался поститься все дни Рамазана, он должен будет восполнить посты.

4. Правильно ли делать намерение на завтрашний пост до захода солнца?

Ответ: Если он намеревается поститься на следующий день до захода солнца, его пост не будет действителен.

Даже если он упадет в обморок до захода солнца и продержится до полудня следующего дня или заснет в этот период, не считается, что он постился в этот день. И если он сделает намерение после захода солнца, его пост будет правильным.

5. Нарушится ли мой пост если я сказав: "прерываю пост" ничего не поем и не выпью?

Ответ: Если постящийся намерен делать разговение, его пост не будет нарушен. Пост нарушается только в том случае, если пища попадает через горло и нос.

В книге "Аль-Фатава аль-Хиндия" сказано: "Если постящийся намерен прервать пост, но не было обстоятельств разговляться, его пост будет полным".

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