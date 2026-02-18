#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Рамазан-2026: опубликованы молитвы для сухура и ифтара

Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 14:31 Фото: freepik
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало молитвы, читаемые во время поста (Ораза) в священный месяц Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Молитвами для сухура (предрассветный прием пищи) и ифтара (вечерний прием пищи) ДУМК поделилось в Instagram сегодня, 18 февраля 2026 года.

Фото: Instagram/muftyatkz

"Сохраните и выучите наизусть молитвы для сухура и ифтара! Пусть намерения всех нас будут приняты Всевышним Аллахом!" – заявили в Духовном управлении мусульман Казахстана в среду.

Также ДУМК обратилось к мусульманам Казахстана, которые готовятся к священному посту:

"Как ваша подготовка к Оразе?"

Ответа долго ждать не пришлось. Пользователи Казнета пожелали всем мусульманам легкого поста.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 14:31
Рамазан-2026: как правильно держать пост и что нельзя делать в священный месяц

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана утвердило календарь мусульманских праздников. Согласно нему, священный месяц Рамазан начнется 19 февраля 2026 года и продлится до 19 марта включительно. Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году приходится с 16 на 17 марта, праздник Ораза айт казахстанцы будут отмечать 20 марта, а первый день Курбан айта выпал на 27 мая.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
