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Общество

Депутат против амнистии нетрезвых водителей: Закон суров

Астана, водительские права, дорога , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 14:06 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Депутат Сената Марат Кожаев, в прошлом вице-министр внутренних дел, считает, что нет необходимости в проведении амнистии для тех, кто лишился водительских прав за пьяное вождение. Свою позицию он высказал 30 июня 2025 года в кулуарах правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев считает, что тему амнистии лоббирует определенная группа людей.

"Но в стране есть законы – когда они садились за руль, они прекрасно знали, что их ожидает. Вообще, пьяный водитель – это опасный человек, потому что он садится в таком состоянии в автомобиль, который является источником повышенной опасности. У нас каждый год на дорогах страны почти 3 тыс. человек погибает, если мне память не изменяет. И около 5-6 тыс. получают тяжелые увечья. И за этими цифрами стоят семьи. И тот человек, который садится за руль автомобиля пьяным, эти последствия должен осознавать", – заявил он.

Он напомнил, что эта норма прогрессировала и действующие санкции не сразу родились. По оценке сенатора, на сегодняшний день действующая норма дает положительный эффект.

"Количество пьяных за рулем несколько уменьшилось. Сейчас эта норма работает, имеет положительный эффект. Буквально на днях я в прессе читал, что количество погибших в 2025 году в ДТП снизилось в два раза. Вот и посчитайте, сколько трагедий нам удалось избежать. Поэтому я не сторонник принимать нормы, а потом под давлением общественности требовать каких-то поблажек. Думаю, закон на то и закон. Он суров, но это закон", –  резюмировал депутат.

26 июня 2025 года председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев ответил на просьбы простить водителей, которые ранее садились пьяными за руль, и вернуть им право на управление автотранспортом.

19 февраля депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин предложил смягчить наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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