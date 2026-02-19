Визовая афера на миллионы: астанчанка нажилась на мечтах об Америке

Астанчанка собрала 3 млн тенге с людей, желающих быстро оформить визу в США, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны 19 февраля 2026 года рассказали, что сотрудники криминальной полиции района Есиль задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. Она обещала оформить визу в США, но обманула.

"В ходе расследования установлено, что подозреваемая убеждала граждан в возможности быстрого и беспрепятственного выезда за границу. По шести эпизодам она получила от потерпевших различные суммы денег, после чего переставала выходить на связь. По данным полиции, женщина полностью признала свою вину. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 миллионов тенге", – говорится в публикации.

По данному факту проводится досудебное расследование.

