Общество

Визовая афера на миллионы: астанчанка нажилась на мечтах об Америке

Документы, виза , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 15:43 Фото: freepik
Астанчанка собрала 3 млн тенге с людей, желающих быстро оформить визу в США, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны 19 февраля 2026 года рассказали, что сотрудники криминальной полиции района Есиль задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. Она обещала оформить визу в США, но обманула.

"В ходе расследования установлено, что подозреваемая убеждала граждан в возможности быстрого и беспрепятственного выезда за границу. По шести эпизодам она получила от потерпевших различные суммы денег, после чего переставала выходить на связь. По данным полиции, женщина полностью признала свою вину. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 миллионов тенге", – говорится в публикации.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Другая жительница Астаны лишилась 16 мл тенге, решив онлайн купить машину.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
