Общество

Собак, охранявших границу Казахстана, выставили на торги: реакция казахстанцев бесценна

собаки на торгах, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 12:24 Фото: sauda.e-qazyna.kz
В Казахстане сегодня, 20 февраля 2026 года, состоялись торги по живым существам – овчаркам, стоявшим на страже границы и ставшим непригодными для дальнейшей службы, сообщает Zakon.kz.

"Живые" лоты на сайте торгов sauda.e-qazyna.kz заметил казахстанец Байрам Баубекулы и поделился в threads. На продажу выставили шесть собак – немецкие овчарки Маркиза, Майбах, Марла, Морек, Мариса и бельгийская овчарка Майра. Продавец – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" Комитета государственного оборонного заказа Министерства обороны. А содержались собаки в Департаменте Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Костанайской области.страница торгов по овчарке, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 12:24

Фото: sauda.e-qazyna.kz


Оценочная стоимость животных составила 935, и одну оценили в 2719 тенге.

страница торгов по овчарке, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 12:24

Фото: sauda.e-qazyna.kz

"Я был искренне удивлен. За три года работы на портале таких лотов не встречал. Решил выложить объявление в социальные сети, и буквально через полчаса мне начали писать неравнодушные люди", – рассказал Байрам сайту "Наш Костанай".

Фото: sauda.e-qazyna.kz

Отмечается, что по закону служебные собаки – это "имущество", предназначенное для выявления правонарушителей и усиления нарядов. По нормам предельный возраст службы собаки составляет 8 лет и 3 месяца. А всем выставленным на торги собакам уже по 10 лет в этом году.

Их судьба не оставила равнодушными ни Байрам Баубекулы, ни казахстанцев, увидевших его публикацию. Мужчина "кинул клич", кто может взять себе по животному. И такие люди нашлись.

"Очень много неравнодушных людей, и уже есть, кто готов забрать этих собак. Но, к сожалению, они уже не успеют зарегистрироваться туда, потому что аукцион будет завтра. Поэтому я буду участвовать сам. И если получится выиграть, я смогу передать этих собак по доверенности", – поделился мужчина 19 февраля.

Фото: Instagram/bayram_baubekuly

Сегодня торги состоялись. Как и обещал, Байрам подал заявки по всем собакам. А позже он сообщил, что собак выкупили.

"Спасибо каждому, кто писал, звонил, делал репосты, поддерживал. Спасибо подписчикам и журналистам – без вас этого бы не получилось... ...Мы это сделали вместе", – написал неравнодушный казахстанец.

Ранее неравнодушная жительница Алматы вмешалась в историю с жестоким обращением с животным и подарила вторую жизнь собаке.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
