#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Общество

Снег и похолодание надвигаются на Алматы, в Шымкенте – дожди, а в Астане – морозы до -17°С

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, зима, снег, снегопад , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 16:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 21, 22 и 23 февраля 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Из него следует, что на Алматы надвигаются снег и похолодание, в Шымкенте ожидаются дожди и 13-градусное тепло, а в Астане – метель и морозы до -17°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 21 февраля: переменная облачность, днем снег, метель. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -5-7°С.
  • 22 февраля: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 5-7°С.
  • 23 февраля: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер северо-западный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -15-17°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 февраля: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь), слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.
  • 22 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.
  • 23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 февраля: переменная облачность, осадки, ночью сильные осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер западный, северо-западный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.
  • 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
  • 23 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 16:19
Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждет резкий мороз до -37°С. Подробнее о прогнозе на 21-23 февраля 2026 года – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сразу три новых автобусных маршрута появится в Астане
16:30, Сегодня
Сразу три новых автобусных маршрута появится в Астане
Непогода надвигается на Алматы и Шымкент, а в Астане – сильные морозы
16:33, 11 февраля 2026
Непогода надвигается на Алматы и Шымкент, а в Астане – сильные морозы
Снег и дожди вновь обрушатся на Алматы, Астану накроют сильные морозы до -23°С, а в Шымкенте – весна
14:14, 14 февраля 2026
Снег и дожди вновь обрушатся на Алматы, Астану накроют сильные морозы до -23°С, а в Шымкенте – весна
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны новые наставники сборных Казахстана по футболу
16:59, Сегодня
Стали известны новые наставники сборных Казахстана по футболу
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
16:41, Сегодня
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
16:18, Сегодня
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
16:11, Сегодня
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: