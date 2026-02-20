Снег и похолодание надвигаются на Алматы, в Шымкенте – дожди, а в Астане – морозы до -17°С

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 21, 22 и 23 февраля 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Из него следует, что на Алматы надвигаются снег и похолодание, в Шымкенте ожидаются дожди и 13-градусное тепло, а в Астане – метель и морозы до -17°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 21 февраля: переменная облачность, днем снег, метель. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -5-7°С.

22 февраля: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 5-7°С.

23 февраля: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер северо-западный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -15-17°С. Прогноз погоды по Алматы 21 февраля: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь), слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.

22 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С. Прогноз погоды по Шымкенту 21 февраля: переменная облачность, осадки, ночью сильные осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер западный, северо-западный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

23 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С. Материал по теме Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждет резкий мороз до -37°С. Подробнее о прогнозе на 21-23 февраля 2026 года – здесь.

