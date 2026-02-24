"Видит" людей и предупреждает водителей: необычный пешеходный переход появился в одном из городов Казахстана
Подробнее о необычной "пешеходке" 24 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе ведомства:
"Теперь водители в Актобе могут увидеть, что к пешеходному переходу приближается человек еще до того, как он выйдет на проезжую часть, и получают четкий визуальный сигнал о необходимости снизить скорость. На пересечении улиц Абулхаир хана и Сагадата Нурмагамбетова началась апробация автономного пешеходного перехода NAZAR отечественного производства".
В Минтранспорта уточнили, что система срабатывает при появлении человека и включает дополнительную подсветку и проекцию стоп-линии на дорожное покрытие.
Это усиливает видимость перехода в темное время суток и акцентирует внимание водителей в момент потенциального пересечения проезжей части.
Отмечается, что научно-техническое сопровождение внедрения обеспечивает Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ). Специалисты института проводят мониторинг участка, анализируют параметры движения транспорта и проверяют соответствие объекта действующим нормативам.
По данным профильных структур, одним из самых распространенных видов ДТП остается наезд на пешехода. Среди основных причин – недостаточная освещенность и низкая заметность нерегулируемых переходов.
"Мы оцениваем, как меняется поведение водителей после установки системы: фиксируем скорость транспортного потока, количество конфликтных ситуаций и интенсивность использования перехода. По итогам мониторинга будет дана объективная оценка эффективности решения", – отметил главный специалист КаздорНИИ Закиржан Данияр.
По экспертной оценке института, основанной на анализе аналогичных международных решений, применение активной световой индикации способно снизить число наездов на пешеходов в среднем на 30-40%.
Как пояснили в Минтранспорта, проект проходит этап практической апробации. После обработки полученных данных будет рассмотрен вопрос о поэтапном внедрении аналогичных автономных переходов на республиканской и местной сети автодорог.
