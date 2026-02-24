#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

"Видит" людей и предупреждает водителей: необычный пешеходный переход появился в одном из городов Казахстана

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 14:32 Фото: Zakon.kz
В Актобе установили "умный" пешеходный переход. По данным Министерства транспорта (МТ) РК, система реагирует на человека и усиливает сигнал водителю, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о необычной "пешеходке" 24 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе ведомства:

"Теперь водители в Актобе могут увидеть, что к пешеходному переходу приближается человек еще до того, как он выйдет на проезжую часть, и получают четкий визуальный сигнал о необходимости снизить скорость. На пересечении улиц Абулхаир хана и Сагадата Нурмагамбетова началась апробация автономного пешеходного перехода NAZAR отечественного производства".

В Минтранспорта уточнили, что система срабатывает при появлении человека и включает дополнительную подсветку и проекцию стоп-линии на дорожное покрытие.

Это усиливает видимость перехода в темное время суток и акцентирует внимание водителей в момент потенциального пересечения проезжей части.

Отмечается, что научно-техническое сопровождение внедрения обеспечивает Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ). Специалисты института проводят мониторинг участка, анализируют параметры движения транспорта и проверяют соответствие объекта действующим нормативам.

По данным профильных структур, одним из самых распространенных видов ДТП остается наезд на пешехода. Среди основных причин – недостаточная освещенность и низкая заметность нерегулируемых переходов.

"Мы оцениваем, как меняется поведение водителей после установки системы: фиксируем скорость транспортного потока, количество конфликтных ситуаций и интенсивность использования перехода. По итогам мониторинга будет дана объективная оценка эффективности решения", – отметил главный специалист КаздорНИИ Закиржан Данияр.

По экспертной оценке института, основанной на анализе аналогичных международных решений, применение активной световой индикации способно снизить число наездов на пешеходов в среднем на 30-40%.

Как пояснили в Минтранспорта, проект проходит этап практической апробации. После обработки полученных данных будет рассмотрен вопрос о поэтапном внедрении аналогичных автономных переходов на республиканской и местной сети автодорог.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 14:32
Какие трассы планируют ремонтировать в 2026 году

20 февраля 2026 года стало известно, что в Казахстане временно откажутся от укладки асфальта при строительстве некоторых дорог.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
